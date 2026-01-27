Η Παναχαϊκή με ασπρόμαυρο το σήμα της εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον χαμό των οπαδών του ΠΑΟΚ, ΦΩΤΟ

«Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει…»

27 Ιαν. 2026 18:45
Τα συλλυπητήρια της εξέφρασε η Παναχαϊκή για τον χαμό των οπαδών του ΠΑΟΚ και μάλιστα στα social media το σήμα της ήταν ασπρόμαυρο σε ένδειξη πένθους.

Αυτός είναι ο λόγος που η UEFA αρνείται στον ΠΑΟΚ την αναβολή του παιχνιδιού με τη Λιόν

Η ανακοίνωσή της έχει ως εξής:

«Η Οικογένεια της Παναχαϊκής εκφράζει τη βαθιά θλίψη και οδύνη της για τον τραγικό χαμό των φίλων του ΠΑΟΚ, που «έφυγαν» τόσο άδικα σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο ταξίδι τους για να σταθούν δίπλα στην αγαπημένη τους ομάδα στη Γαλλία.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην Οικογένεια του ΠΑΟΚ και στους οικείους των αδικοχαμένων θυμάτων. Οι σκέψεις μας είναι μαζί σας.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει…».

