Μάχη για τη ζωή δίνει ο 17χρονος μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στους Παξούς

14 Απρ. 2026 9:44
Pelop News

Κρίσιμα παραμένουν τα επόμενα εικοσιτετράωρα για τον 17χρονο που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα στους Παξούς. Το αγόρι, που νοσηλεύεται στα Ιωάννινα, έχει υποβληθεί σε αλλεπάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις καθώς φέρει πολλαπλά κατάγματα σε όλο του το σώμα.

Το δυστύχημα συνέβη την Κυριακή του Πάσχα, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν οι δύο ανήλικοι συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 24χρονη. Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών, η μηχανή εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας πάνω σε στροφή, με αποτέλεσμα την κατά μέτωπο σύγκρουση.

Ο 15χρονος οδηγός, ο οποίος δεν διέθετε άδεια οδήγησης, τραυματίστηκε θανάσιμα. Όπως επιβεβαίωσε ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών, Μιχάλης Κάντας, το παιδί έφερε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατέληξε λίγη ώρα μετά τη διακομιδή του.

Μοιραία η έλλειψη κράνους

Κοινό στοιχείο και για τους δύο νεαρούς ήταν η έλλειψη προστατευτικού κράνους, γεγονός που αποδείχθηκε μοιραίο για τον 15χρονο και καθοριστικό για τη σοβαρότητα της κατάστασης του 17χρονου.

Η αδελφή του θύματος, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, εξέφρασε τη συντριβή της οικογένειας, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα Παξών διενεργεί ενδελεχή έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

