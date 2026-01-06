Μάχη για τη ζωή του δίνει ο δικηγόρος από την Κεφαλονιά σε νοσοκομείο του Παρισιού

Μια ιστορία που ξεκίνησε ως γιορτινή απόδραση στην Κεντρική Αμερική εξελίχθηκε σε σκοτεινό θρίλερ αφήνοντας πίσω της αναπάντητα ερωτήματα και μια οικογένεια βυθισμένη στην αγωνία.

06 Ιαν. 2026 15:08
Pelop News

Ο γνωστός δικηγόρος από την Κεφαλονιά, Λάμπρος Θεοτοκάτος, δίνει μάχη για τη ζωή του σε νοσοκομείο του Παρισιού, λίγες μόλις ημέρες μετά τον αιφνίδιο θάνατο της γυναίκας του, Αθανασίας Καρακούση στον Παναμά.

Σοβαρά προβλήματα υγείας
Η Αθανασία Καρακουση, γνωστή συμβολαιογράφος στο νησί και ιδιαίτερα αγαπητή την τοπική κοινωνία παρουσίασε ξαφνικά σοβαρά προβλήματα υγείας κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία με τους γιατρούς να κάνουν λόγο για βαριά λοίμωξη. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και μακριά από την πατρίδα της.

Το δράμα, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Κατά την επιστροφή του, ο σύζυγος της ένιωσε αδιαθεσία με υψηλό πυρετό και σοβαρά συμπτώματα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Η κατάσταση του κρίθηκε άμεσα κρίσιμη και ο ίδιος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Παρισιού όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος παλεύοντας να κρατηθεί στη ζωή.

Στο πλευρό του η μοναχοκόρη τους
Στο πλευρό του, στο Παρίσι βρίσκεται η μονάκριβη κόρη του.

Η ίδια, συντετριμμένη από τη διπλή τραγωδία, παρακολουθεί τις εξελίξεις, την ώρα που καλείται να διαχειριστεί και τη δύσκολη διαδικασία επαναπατρισμού της σορού της μητέρας της από τον Παναμά στην Ελλάδα.

Για εκείνη αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με ανθρώπους από το φιλικό περιβάλλον της οικογένειας ένα είναι το ζητούμενο, να τα καταφέρει ο πατέρας της.

Τα ερωτήματα γύρω από τα αίτια της ασθένειας παραμένουν πολλά. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την υπόθεση χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση που να ρίχνει φως στο τι ακριβώς συνέβη. Ήταν μια σπάνια λοίμωξη ; Κάτι απρόβλεπτο που χτύπησε δύο ανθρώπους στο ίδιο ταξίδι; Μέχρι να δοθούν απαντήσεις, η αγωνία παραμένει.

