Μάχη με τον καρκίνο δίνει ο Τζο Μπάιντεν: Υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, βρίσκεται σε νέα φάση θεραπείας για επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη, με συνδυασμό ακτινοθεραπείας και ορμονοθεραπείας. Η διάγνωση έγινε λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο.

Μάχη με τον καρκίνο δίνει ο Τζο Μπάιντεν: Υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία
11 Οκτ. 2025 19:24
Pelop News

Ο 82χρονος Τζο Μπάιντεν, πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία στο πλαίσιο μιας νέας φάσης θεραπείας για επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του.

«Στο πλαίσιο ενός σχεδίου θεραπείας για τον καρκίνο του προστάτη, ο πρόεδρος Μπάιντεν υποβάλλεται επί του παρόντος σε ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία», δήλωσε η Κέλι Σκάλι, βοηθός του Μπάιντεν.

Ο Μπάιντεν αποχώρησε από το αξίωμα τον Ιανουάριο, έπειτα από μια δύσκολη προεκλογική περίοδο, κατά την οποία απέσυρε την υποψηφιότητά του για επανεκλογή μετά την καταστροφική τηλεμαχία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφαση αυτή ήρθε εν μέσω έντονων ανησυχιών για την ηλικία, την υγεία και την πνευματική του διαύγεια.

Τον Μάιο, το γραφείο του Μπάιντεν είχε ανακοινώσει ότι ο πρώην πρόεδρος διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη, ο οποίος είχε ήδη εξαπλωθεί στα οστά. Η διάγνωση προέκυψε ύστερα από συμπτώματα στο ουροποιητικό σύστημα που οδήγησαν σε περαιτέρω εξετάσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο καρκίνος του Μπάιντεν έχει βαθμολογία 9 στη κλίμακα Gleason, η οποία αξιολογεί την επιθετικότητα του καρκίνου του προστάτη. Οι καρκίνοι με βαθμολογία 8 έως 10 θεωρούνται οι πιο επιθετικοί, κάτι που καθιστά τη θεραπεία του ιδιαίτερα κρίσιμη.

Ο πρώην πρόεδρος συνεχίζει τη θεραπεία του υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, με το περιβάλλον του να δηλώνει ότι παραμένει σε καλή ψυχολογική κατάσταση και παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις από το γραφείο του στην Ουάσιγκτον.
