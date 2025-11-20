Maestro: Τι είπε η Κλέλια Ανδριολάτου για τη συνέχεια της σειράς

Η ηθοποιός που είχε πρωτοαναγγείλει την επιστροφή της σειράς μίλησε για τον νέο κύκλο.

Maestro: Τι είπε η Κλέλια Ανδριολάτου για τη συνέχεια της σειράς
20 Νοέ. 2025 17:31
Pelop News

Η Κλέλια Ανδριολάτου, μία από τις πρωταγωνίστριες του «Maestro», επιβεβαίωσε ότι ο τέταρτος κύκλος της δημοφιλούς σειράς του Netflix, που βρίσκεται ήδη στα γυρίσματα, θα είναι και ο τελευταίος.

Η ίδια η ηθοποιός είχε ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο μέσω Instagram την πολυαναμενόμενη συνέχεια της σειράς, ποστάροντας φωτογραφία με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και το σενάριο στα χέρια της.

Τα γυρίσματα του τέταρτου κύκλου ξεκίνησαν στις 22 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα και συνεχίζονται στους Παξούς, όπου θα γυριστεί το μεγαλύτερο μέρος της νέας σεζόν. Η πρεμιέρα τοποθετείται από την ηθοποιό γύρω στον Οκτώβριο του 2026, καθώς τα γυρίσματα θα διαρκέσουν μέχρι το καλοκαίρι και θα ακολουθήσει το μοντάζ.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, η Κλέλια Ανδριολάτου δήλωσε: «Θα είναι λίγο πιο αστυνομικό φέτος. Έχουμε αρκετές ανατροπές, μπαίνουν και νέοι ρόλοι, οπότε μεγαλώνει η ομάδα μας. Εγώ θα ήθελα να δουλεύω σε αυτή τη σειρά για πάντα, όπως νομίζω και όλοι όσοι συμμετέχουμε. Δεν νομίζω να υπάρξει 5η σεζόν. Είναι το τέλος. Έτσι έλεγε βέβαια και στην 3η σεζόν, αλλά τώρα πραγματικά φαίνεται ότι κλείνει ο κύκλος».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:20 «Να διεκδικήσουμε, δεν υπάρχει φόβος»
20:11 Σε βίντεο καταγράφονται οι στιγμές πριν από την καταδίωξη στον Νέο Κόσμο και τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου
20:00 Πανεπιστήμιο Πατρών: Τιμά τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο για την πολυεπίπεδη προσφορά του
19:50 Είχε στην κατοχή του θησαυρό με 474 αντικείμενα Ελληνιστικών και Μυκηναϊκών χρόνων και αρχαία νομίσματα, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:41 Καιρός (21/11/2025: Βροχές, καταιγίδες και έντονα φαινόμενα σε Ιόνιο, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία
19:30 Καθηγητής καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας
19:20 Πάτρα 2005-ΑΕ Αιγίου: Τα πρόσωπα στα οποία άσκησε δίωξη ο ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας
19:11 «Η Δήμητρα Ματσούκα είναι πολύ στεναχωρημένη, αδικεί τον εαυτό της, είναι ένα φως» λέει ο δικηγόρος της
19:00 Πάτρα: Οι ασθενείς δεν είναι για περιφορά, η γάγγραινα των διακομιδών πνίγει τα νοσοκομεία
18:51 Λαζαρίδης κατά Ανδρουλάκη: «Συνεχίζει το διχαστικό λόγο και την πορεία σε επικίνδυνα μονοπάτια»
18:49 Ο Ζελένσκι ανοιχτός στις διπλωματικές ευκαιρίες: «Θα μιλήσω με τον Τραμπ»
18:43 Πηγές ΝΔ για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αντίφαση στη στάση της αντιπολίτευσης» μετά την άρνηση Ξυλούρη
18:36 Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με άνοδο 1,02% και αυξημένο τζίρο
18:36 Δασκάλα κατήγγειλε για «θώπευση» 6χρονο μαθητή! Ιδιόρρυθμη και «της Εκκλησίας», λένε κάτοικοι της περιοχής
18:32 Κυρανάκης: Εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στο Μετρό Αθηνών
18:29 Πέθανε ο εμβληματικός επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος
18:24 ΕΟΔΥ: 162 νέες εισαγωγές και 4 θάνατοι από COVID-19 και την τελευταία εβδομάδα
18:21 Τεχεράνη: Αρνείται σε διεθνείς παρατηρητές πρόσβαση στις βομβαρδισμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις της
18:16 ΠΑΣΟΚ: Ο προϋπολογισμός 2026 κορυφώνει την άδικη οικονομική πολιτική της ΝΔ
18:10 «5 εκατ. ευρώ, πάνω σε ένα μεγάλο τραπέζι, με ένα τεράστιο πουγκί με 1.500 χρυσές λίρες», η Βρισηίδα Ανδριώτου για όσα βίωσε με Μαρτίκα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ