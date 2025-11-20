Maestro: Τι είπε η Κλέλια Ανδριολάτου για τη συνέχεια της σειράς

Η Κλέλια Ανδριολάτου, μία από τις πρωταγωνίστριες του «Maestro», επιβεβαίωσε ότι ο τέταρτος κύκλος της δημοφιλούς σειράς του Netflix, που βρίσκεται ήδη στα γυρίσματα, θα είναι και ο τελευταίος.

Η ίδια η ηθοποιός είχε ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο μέσω Instagram την πολυαναμενόμενη συνέχεια της σειράς, ποστάροντας φωτογραφία με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και το σενάριο στα χέρια της.

Τα γυρίσματα του τέταρτου κύκλου ξεκίνησαν στις 22 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα και συνεχίζονται στους Παξούς, όπου θα γυριστεί το μεγαλύτερο μέρος της νέας σεζόν. Η πρεμιέρα τοποθετείται από την ηθοποιό γύρω στον Οκτώβριο του 2026, καθώς τα γυρίσματα θα διαρκέσουν μέχρι το καλοκαίρι και θα ακολουθήσει το μοντάζ.

Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, η Κλέλια Ανδριολάτου δήλωσε: «Θα είναι λίγο πιο αστυνομικό φέτος. Έχουμε αρκετές ανατροπές, μπαίνουν και νέοι ρόλοι, οπότε μεγαλώνει η ομάδα μας. Εγώ θα ήθελα να δουλεύω σε αυτή τη σειρά για πάντα, όπως νομίζω και όλοι όσοι συμμετέχουμε. Δεν νομίζω να υπάρξει 5η σεζόν. Είναι το τέλος. Έτσι έλεγε βέβαια και στην 3η σεζόν, αλλά τώρα πραγματικά φαίνεται ότι κλείνει ο κύκλος».

