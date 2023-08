Μάγεψαν το κοινό Ρακιντζής-Αρβανίτη – Κοσμοσυρροή στην Τουρλίδα Μεσολογγίου

O Mιχάλης Ρακιντζής μετά από πολλά χρόνια επισκέφτηκε το Μεσολόγγι και συγκεκριμένα το Σάββατο 12 Αυγούστου εμφανίστηκε στην πλαζ Τουρλίδας, δίνοντας μια αξέχαστη συναυλία.

Ο αγαπημένος συνθέτης και ερμηνευτής και η αγαπημένη καλλιτέχνιδα των 80s και 90s Σοφία Αρβανίτη ερμήνευσαν μαζί στη σκηνή τα καινούργια τους κομμάτια, αλλά και τις παλιές μεγάλες τους επιτυχίες που άφησαν εποχή. «Μωρό μου φάλτσο», «S.A.G.A.P.O», «Κάνε μια ευχή», «Είσαι σαν κουνέλι», «Δικός σου για πάντα», «Προκαλείς», «Get Away», «Κρύψου στην αγκαλιά μου», «Ο πληγωμένος μου εγωισμός» «Bon Voyage», «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια», «Σοκολατί», «Ζωή σαν πορτοκάλι», «Μόνη περπατώ», «Κόκκινη κόλαση», «Σαν πρώτη φορά», «Μπλέχτηκα», «The desert is in your heart», «Αν μια μέρα σε χάσω», «Μην της το πεις», «Δικός σου για πάντα», «Δεν φταίω εγώ πού μεγαλώνω» κ.ά.

Με ολόκληρη την μπάντα τους και τις δεκάδες αγαπημένες επιτυχίες να τους συνοδεύουν, υποσχέθηκαν και όπως πάντα έκαναν πράξη ένα αξέχαστο βράδυ…

Να σημειωθεί πως πραγματικός χαμός έγινε όταν ο Μιχάλης Ρακιτζής τραγούδησε το «S.A.G.A.P.O» και οι θαυμαστές του είχαν μαζί τους μέχρι και πανό που τα σήκωναν ψηλά…

H Σοφία Αρβανίτη και ο Μιχάλης Ρακιντζής αποτέλεσαν ένα από τα αγαπημένα ζευγάρια των ‘90s, που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή και τους χάρισε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των ’90s γι’ αυτό και κάθε τους εμφάνιση συγκεντρώνει πάντοτε πλήθος κόσμου.