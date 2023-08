Μαγιόρκα: 18χρονη τουρίστρια έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού – Οι 8 ύποπτοι έχουν συλληφθεί

Ένα φρικιαστικό έγκλημα έλαβε χώρα σε τουριστικό θέρετρο στην Μαγιόρκα, όπου μια 18χρονη Βρετανίδα τουρίστρια έπεσε θύμα βιασμού από μία παρέα που φέρεται να κάλεσε και αγνώστους, να μετάσχουν στην χυδαία πράξη.

Τρεις άνδρες που κατηγορούνται ότι κέρασαν με αλκοόλ την νεαρή κοπέλα πριν τη βιάσουν ομαδικά σε ξενοδοχείο στο τουριστικό θέρετρο του Μαγκαλιούφ στη Μαγιόρκα, φέρονται να κάλεσαν και αγνώστους στο δωμάτιό τους.

Συνολικά οκτώ άνδρες κατηγορούνται για τον βιασμό της 18χρονης γυναίκας, σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία, η οποία δήλωσε ότι οι ύποπτοι δεν γνώριζαν όλοι ο ένας τον άλλον πριν από την επίθεση που έλαβε χώρα στις 14 Αυγούστου.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ένας από τους άνδρες που εμπλέκονται στον φερόμενο βιασμό γνώριζε το θύμα εξ όψεως και διέμενε στο ίδιο ξενοδοχείο, μεταδίδει το ρεπορτάζ της Daily Mail.

Λέγεται ότι o συγκεκριμένος άνδρας συνεργάστηκε με δύο από τους άλλους υπόπτους, οι οποίοι είδαν τη γυναίκα μεθυσμένη σε ένα μπαρ τις πρώτες πρωινές ώρες και αποφάσισαν να την κεράσουν ακόμη περισσότερα ποτά με σκοπό να την ακινητοποιήσουν, όπως πιστεύουν οι ερευνητές.

Αυτοί οι τρεις φέρονται να ξεκίνησαν την κακοποίηση, πριν προσκαλέσουν αγνώστους στον διάδρομο να τους ακολουθήσουν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τους για «δωρεάν σεξ», σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η κοπέλα έφυγε από ένα δωμάτιο ξενοδοχείου γύρω στις 5 το πρωί, λέγοντας στην αστυνομία ότι είχε ξυπνήσει περιτριγυρισμένη από νεαρούς που κρατούσαν κινητά τηλέφωνα.

Έξι ύποπτοι, πέντε Γάλλοι και ένας Ελβετός, βρίσκονται στη φυλακή της Πάλμα, ενώ δύο ακόμη ύποπτοι συνελήφθησαν στη Γαλλία την Κυριακή και αναμένουν την έκδοσή τους.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε: «Η Πολιτική Φρουρά έκλεισε την έρευνα που προκάλεσε ο φερόμενος ομαδικός βιασμός που έλαβε χώρα σε ξενοδοχείο στο Μαγκαλούφ τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Αυγούστου».

Συνέχισε: «Οι αξιωματικοί διαπίστωσαν από νωρίς την πολυπλοκότητα της έρευνας, καθώς οι φερόμενοι ως δράστες δεν ανήκαν στην ίδια παρέα, αλλά, ενθαρρυμένοι από άλλους συμμετέχοντες, φέρονται να συμμετείχαν στην ομαδική ενέργεια σε σποραδικές πράξεις, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπήρχε κανενός είδους σχέση μεταξύ τους», είπε.

Έκτοτε η αστυνομία έχει θέσει υπό κράτηση αρκετούς άνδρες, με την αστυνομία στη Γαλλία να προβαίνει στις τελευταίες συλλήψεις, αφού οι Ισπανοί αστυνομικοί ανακάλυψαν ότι οι άνδρες είχαν πετάξει στη Γερμανία πριν περάσουν τα σύνορα καθ’ οδόν προς τη γαλλική πόλη του Στρασβούργου.

Οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν την Κυριακή είναι αντιμέτωποι με έκδοση στη Μαγιόρκα, ενώ αξιωματικοί της Πολιτικής Φρουράς ανακοίνωσαν χθες ότι η έρευνά τους για την ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων ανδρών έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Επιβεβαιώνοντας ότι οι πρώτοι έξι ύποπτοι είχαν συλληφθεί την ημέρα της φερόμενης σεξουαλικής επίθεσης και είχαν προφυλακιστεί, οι αρχές ανέφεραν σε ανακοίνωσή της: «Η έρευνα συνεχίστηκε για την ταυτοποίηση των δύο νεαρών ανδρών, των οποίων οι συλλήψεις εκκρεμούσαν.

