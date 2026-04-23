Μαγκιά της Ιταλίας, απορρίπτει το σενάριο αντικατάστασης του Ιράν στο Μουντιάλ: «Δεν το αξίζουμε, θα ήταν προσβολή»

Ο Υπουργός Αθλητισμού της γειτονικής χώρας μίλησε σε εκδήλωση για τα 70 χρόνια του Συνταγματικού Δικαστηρίου για τη συγκεκριμένη ιδέα τονίζοντας ότι «η πρόκριση κερδίζεται μόνο στο γήπεδο»

23 Απρ. 2026 19:54
Pelop News

Μπορεί ο Πάολο Ζαμπαόλι, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, πρότεινε την αντικατάσταση του Ιράν από την Ιταλία στο Μουντιάλ του 2026, αλλά οι αντιδράσεις των Ιταλών να είναι έντονες, όπως και αυτές των Ιρανών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι Λουτσιάνο Μπουονφίλιο, πρόεδρος της CONI ( σ.σ. Ολυμπιακή επιτροπή της Ιταλίας) απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αντικατάστασης του Ιράν από την Ιταλία λέγοντας «πρώτα απ’ όλα, δεν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Και δεύτερον, θα με προσέβαλε. Στο Μουντιάλ πας επειδή το αξίζεις, όχι επειδή σε καλούν».

Μάλιστα ο Υπουργός Αθλητισμού της Ιταλίας μίλησε σε εκδήλωση για τα 70 χρόνια του Συνταγματικού Δικαστηρίου για τη συγκεκριμένη ιδέα τονίζοντας ότι «η πρόκριση κερδίζεται μόνο στο γήπεδο».

Από την πλευρά του το Ιράν δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει την πρόταση Τραμπ – Ζαμπαόλι, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Φατεμέ Μοχετζερανί να τονίζει ότι η χώρα του προετοιμάζεται κανονικά για τη διοργάνωση.

«Το υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού, με εντολή του υπουργού, έχει ανακοινώσει την πλήρη ετοιμότητα της Εθνικής ομάδας για το Μουντιάλ του 2026 στις ΗΠΑ. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι παίκτες μας να συμμετάσχουν με υπερηφάνεια και επιτυχία», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Ιράν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ