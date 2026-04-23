Τσιτσιπάς: Πάλι ξέφυγε και άρχισε τα… γαλλικά προς τον πατέρα του, ΒΙΝΤΕΟ

Στη διάρκεια της πρεμιέρας του στο Madrid Open ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ξεκίνησε πολύ άσχημα στο 1ο σετ απέναντι στον Αμερικανό Νο90 της παγκόσμιας κατάταξης, Πάτρικ Κίπσον, και στη διάρκειας ενός μπρέικ άκουσε κάποιες οδηγίες από το box του και αντέδρασε με άσχημο τρόπο

Τσιτσιπάς: Πάλι ξέφυγε και άρχισε τα... γαλλικά προς τον πατέρα του, ΒΙΝΤΕΟ
23 Απρ. 2026 18:10
Για μία ακόμη φορά ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε στο προσκήνιο, αλλά για λάθος λόγους. Συγκεκριμένα, ξέφυγε και πάλι και άρχισε τα… γαλλικά προς τον πατέρα του και τους συνεργάτες του στη διάρκεια της πρεμιέρας του στο Madrid Open.

Παπαδόπουλος για Παναχαϊκή: «Προφανώς διαψεύδω την εμπλοκή μας»

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ξεκίνησε πολύ άσχημα στο 1ο σετ απέναντι στον Αμερικανό Νο90 της παγκόσμιας κατάταξης, Πάτρικ Κίπσον, και στη διάρκεια ενός μπρέικ άκουσε κάποιες οδηγίες από το box του και αντέδρασε.

Τότε γύρισε προς το box του που είναι ο πατέρας και προπονητής του, Απόστολος, και οι συνεργάτες του και άρχισε να βρίζει!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:11 Πάτρα: Σοκ εξέπνευσε στο νοσοκομείο νεογνό 14 ημερών
19:54 Μαγκιά της Ιταλίας, απορρίπτει το σενάριο αντικατάστασης του Ιράν στο Μουντιάλ: «Δεν το αξίζουμε, θα ήταν προσβολή»
19:44 Καιρός: Νέα αλλαγή, άνοδος της θερμοκρασίας και σε ρυθμούς άνοιξης και πάλι!
19:30 Ιταλία: Δηλητηρίασαν λύκους σε εθνικό πάρκο,18 νεκροί σε μια εβδομάδα
19:23 «Αυτό που είδα ήταν τουλάχιστον βάρβαρο» έβαψαν κόκκινα αρνιά και τα έδεσαν έξω από εκκλησία! ΦΩΤΟ
19:15 Προφυλακίστηκε ο 16χρονος Σουδανός που παρέσυρε τη συνομήλική του στη Λιοσίων
19:03 Eurail: Πάνω από 300.000 δεδομένα πελατών φέρονται να πωλούνται στο dark web
19:00 Τα Στενά: ο Μεγάλος Στρατηγός
18:55 «Πιστεύουμε πως ο δράστης είχε συνεργό», νέα μαρτυρία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη
18:52 Δανία: Έρευνα για τη μετωπική σύγκρουση τρένων με πέντε σοβαρά τραυματίες
18:48 Άντληση Κεφαλαίων μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2030 του Ομίλου ΔΕΗ
18:44 Ένα βήμα πριν από τον «γάμο γιγάντων» Warner και Paramount
18:38 Νέα Υόρκη: 14χρονος επιτέθηκε σε 15χρονη επειδή δεν του έδωσε το τηλέφωνό της
18:38 «Ευκαιρία να ανακαλύψουμε νέους κόσμους…»
18:37 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας του ΣΕΑΔΕ για το «One Day Tourism» στο Αίγιο
18:31 Βρετανία: Ιατρικά δεδομένα 500.000 ανθρώπων εμφανίστηκαν προς πώληση μέσω Alibaba
18:30 Αιχμές Γεωργιάδη σε Κοβέσι στο Φόρουμ των Δελφών: «Όσο μας επιτρέπει, έχουμε ακόμη Δημοκρατία»
18:21 Η «τιμωρία» του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η δημιουργία κεφαλαίου κίνησης μέσα από την επιχείρηση
18:14 Ακέφαλο μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς αποκαλύφθηκε στη Λαοδίκεια της Τουρκίας
18:10 Τσιτσιπάς: Πάλι ξέφυγε και άρχισε τα… γαλλικά προς τον πατέρα του, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
