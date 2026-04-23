Τσιτσιπάς: Πάλι ξέφυγε και άρχισε τα... γαλλικά προς τον πατέρα του, ΒΙΝΤΕΟ

Για μία ακόμη φορά ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε στο προσκήνιο, αλλά για λάθος λόγους. Συγκεκριμένα, ξέφυγε και πάλι και άρχισε τα… γαλλικά προς τον πατέρα του και τους συνεργάτες του στη διάρκεια της πρεμιέρας του στο Madrid Open.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ξεκίνησε πολύ άσχημα στο 1ο σετ απέναντι στον Αμερικανό Νο90 της παγκόσμιας κατάταξης, Πάτρικ Κίπσον, και στη διάρκεια ενός μπρέικ άκουσε κάποιες οδηγίες από το box του και αντέδρασε.

Τότε γύρισε προς το box του που είναι ο πατέρας και προπονητής του, Απόστολος, και οι συνεργάτες του και άρχισε να βρίζει!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

