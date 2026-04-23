Παπαδόπουλος για Παναχαϊκή: «Προφανώς διαψεύδω την εμπλοκή μας»

Ο γνωστός μάνατζερ Τάσος Παπαδόπουλος με ανάρτησή του στα social media διέψευσε κατηγορηματικά τη φημολογία αλλά και ρεπορτάζ στο διαδίκτυο, που τον ήθελε μαζί με τη μεγάλη εταιρία εκπροσώπησης SEG να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Παναχαϊκή. Όπως τόνισε δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε προσωπικό επίπεδο, αλλά ούτε και της SEG.

Μάριος Ηλιόπουλος: Πουλάει την ΑΕΚ και «έρχεται» Πάτρα;

Για να πάρετε μία γεύση για το πελατολόγιο του Παπαδόπουλου να αναφέρουμε ότι είναι ο εκπρόσωπος του Στέφανου Τζήμα της Μπράιτο και των Ίγκι Ίγκασιν, Τσέριν του Παναθηναϊκού, ενώ η SEG εκπροσωπεί μεταξύ άλλων τους Μάρκ Φλέκεν (Λεβερκούζεν), Χάκπο (Ολλανδός επιθετικός, Λίβερπουλ), Χόιλουντ (Δανός επιθετικός, Νάπολι).

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τάσου Παπαδόπουλου έχει ως εξής:

«Επειδή μόλις μου μεταφέρθηκε η αναφορά του ονόματός μου και της SEG σε κάποιο website της Πελοποννήσου για την αγορά Ελληνικής ποδοσφαιρικής ομάδας, προφανώς διαψεύδω την εμπλοκή μας σε οποιοδήποτε τέτοιο εγχείρημα. Ο σκοπός και η αποστολή της εταιρίας σχετικά με το ποδόσφαιρο είναι η εκπροσώπηση των Αθλητών μας».

WHO IS WHO

Για όσους δεν γνωρίζουν ο Τάσος Παπαδόπουλος είναι Έλληνας μάνατζερ και συνεργάτης της εταιρείας εκπροσώπησης αθλητών SEG (Sports Entertainment Group), μίας από τις πιο μεγαλύτερης εταιρείες management ποδοσφαιριστών. Συγκεκριμένα, δραστηριοποιείται στον χώρο του ποδοσφαιρικού management. Παράλληλα μέσω της συνεργασίας του με τη SEG, συμμετέχει σε διεθνές δίκτυο που δραστηριοποιείται σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η SEG

Πρόκειται για εταιρία ανάπτυξης και προώθησης ταλέντων, διαχείρισης της επαγγελματικής τους πορείας, ενώ συνεργάζεται με συλλόγους και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο.

