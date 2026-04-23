Παπαδόπουλος για Παναχαϊκή: «Προφανώς διαψεύδω την εμπλοκή μας»

Η ανάρτηση του που ξεκαθαρίζει την κατάσταση για τον ίδιο και τη SEG

23 Απρ. 2026 17:27
Pelop News

Ο γνωστός μάνατζερ Τάσος Παπαδόπουλος με ανάρτησή του στα social media διέψευσε κατηγορηματικά τη φημολογία αλλά και ρεπορτάζ στο διαδίκτυο, που τον ήθελε μαζί με τη μεγάλη εταιρία εκπροσώπησης SEG να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Παναχαϊκή. Όπως τόνισε δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε προσωπικό επίπεδο, αλλά ούτε και της SEG.

Μάριος Ηλιόπουλος: Πουλάει την ΑΕΚ και «έρχεται» Πάτρα;

Για να πάρετε μία γεύση για  το πελατολόγιο του Παπαδόπουλου να αναφέρουμε ότι είναι ο εκπρόσωπος του Στέφανου Τζήμα της Μπράιτο και των  Ίγκι Ίγκασιν, Τσέριν του Παναθηναϊκού, ενώ η SEG εκπροσωπεί μεταξύ άλλων τους Μάρκ Φλέκεν (Λεβερκούζεν), Χάκπο (Ολλανδός επιθετικός, Λίβερπουλ),  Χόιλουντ (Δανός επιθετικός, Νάπολι).

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τάσου Παπαδόπουλου έχει ως εξής:

«Επειδή μόλις μου μεταφέρθηκε η αναφορά του ονόματός μου και της SEG σε κάποιο website της Πελοποννήσου για την αγορά Ελληνικής ποδοσφαιρικής ομάδας, προφανώς διαψεύδω την εμπλοκή μας σε οποιοδήποτε τέτοιο εγχείρημα. Ο σκοπός και η αποστολή της εταιρίας σχετικά με το ποδόσφαιρο είναι η εκπροσώπηση των Αθλητών μας».

WHO IS WHO

Για όσους δεν γνωρίζουν ο Τάσος Παπαδόπουλος είναι Έλληνας μάνατζερ και συνεργάτης της εταιρείας εκπροσώπησης αθλητών SEG (Sports Entertainment Group), μίας από τις πιο μεγαλύτερης εταιρείες management ποδοσφαιριστών. Συγκεκριμένα, δραστηριοποιείται στον χώρο του ποδοσφαιρικού management. Παράλληλα μέσω της συνεργασίας του με τη SEG, συμμετέχει σε διεθνές δίκτυο που δραστηριοποιείται σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η SEG 

Πρόκειται για εταιρία ανάπτυξης και προώθησης ταλέντων, διαχείρισης της επαγγελματικής τους πορείας, ενώ συνεργάζεται με συλλόγους και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:11 Πάτρα: Σοκ εξέπνευσε στο νοσοκομείο νεογνό 14 ημερών
19:54 Μαγκιά της Ιταλίας, απορρίπτει το σενάριο αντικατάστασης του Ιράν στο Μουντιάλ: «Δεν το αξίζουμε, θα ήταν προσβολή»
19:44 Καιρός: Νέα αλλαγή, άνοδος της θερμοκρασίας και σε ρυθμούς άνοιξης και πάλι!
19:30 Ιταλία: Δηλητηρίασαν λύκους σε εθνικό πάρκο,18 νεκροί σε μια εβδομάδα
19:23 «Αυτό που είδα ήταν τουλάχιστον βάρβαρο» έβαψαν κόκκινα αρνιά και τα έδεσαν έξω από εκκλησία! ΦΩΤΟ
19:15 Προφυλακίστηκε ο 16χρονος Σουδανός που παρέσυρε τη συνομήλική του στη Λιοσίων
19:03 Eurail: Πάνω από 300.000 δεδομένα πελατών φέρονται να πωλούνται στο dark web
19:00 Τα Στενά: ο Μεγάλος Στρατηγός
18:55 «Πιστεύουμε πως ο δράστης είχε συνεργό», νέα μαρτυρία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη
18:52 Δανία: Έρευνα για τη μετωπική σύγκρουση τρένων με πέντε σοβαρά τραυματίες
18:48 Άντληση Κεφαλαίων μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2030 του Ομίλου ΔΕΗ
18:44 Ένα βήμα πριν από τον «γάμο γιγάντων» Warner και Paramount
18:38 Νέα Υόρκη: 14χρονος επιτέθηκε σε 15χρονη επειδή δεν του έδωσε το τηλέφωνό της
18:38 «Ευκαιρία να ανακαλύψουμε νέους κόσμους…»
18:37 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας του ΣΕΑΔΕ για το «One Day Tourism» στο Αίγιο
18:31 Βρετανία: Ιατρικά δεδομένα 500.000 ανθρώπων εμφανίστηκαν προς πώληση μέσω Alibaba
18:30 Αιχμές Γεωργιάδη σε Κοβέσι στο Φόρουμ των Δελφών: «Όσο μας επιτρέπει, έχουμε ακόμη Δημοκρατία»
18:21 Η «τιμωρία» του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η δημιουργία κεφαλαίου κίνησης μέσα από την επιχείρηση
18:14 Ακέφαλο μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς αποκαλύφθηκε στη Λαοδίκεια της Τουρκίας
18:10 Τσιτσιπάς: Πάλι ξέφυγε και άρχισε τα… γαλλικά προς τον πατέρα του, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
