Μάριος Ηλιόπουλος: Πουλάει την ΑΕΚ και «έρχεται» Πάτρα;

Αν το «ντηλ» τελεσφορήσει, τότε θ' αποκτήσει σοβαρή υπόσταση το ενδιαφέρον του για την εξαγορά των μετοχών της «Αυτοκινητοδρόμιο ΑΕ»

23 Απρ. 2026 16:00
Την έκβαση ενός εντυπωσιακού «παζαριού» δεν μπορούμε να την προβλέψουμε, γιατί οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη και δεν πρόκειται για ένα εύκολο «ντηλ». Ομως, αν αυτή η έκβαση είναι αίσια, τότε θα εμπλακεί (για τα καλά) και η Πάτρα σ΄ ένα επιχειρηματικό πλάνο, το οποίο παραμένει εκκρεμές από τον περασμένο… αιώνα και έχει σχέση με το Αυτοκινητοδρόμιο.

ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗΣ
Ας παρακάμψουμε τους γρίφους. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της «Π», ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος είναι σε διαπραγματεύσεις για να πωλήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών του στον Γιώργο Μελισσανίδη, γιο του εμβληματικού ηγέτη της ΑΕΚ Δημήτρη!
Η ΑΕΚ, που έκανε σπουδαία πορεία στην Ευρώπη και εκτός εξαιρετικού απροόπτου θ’ αναδειχθεί και πρωταθλήτρια Ελλάδας σε λίγες εβδομάδες, βιώνει το «λίμιτ απ» της αξίας της, που κατά τον Ηλιόπουλο ανέρχεται σε 130 εκ. ευρώ. Η πλευρά Μελισσανίδη παζαρεύει το ανωτέρω ποσό και εικάζεται ότι θα βρεθεί λύση.

ΤΑ ΔΥΟ «ΝΤΗΛ»
Αν το «ντηλ» τελεσφορήσει, τότε θ’ αποκτήσει ουσιαστική και σοβαρή υπόσταση το ενδιαφέρον του νυν ιδιοκτήτη της ΑΕΚ για την εξαγορά των μετοχών της «Αυτοκινητοδρόμιο ΑΕ» και την υλοποίηση συγκεκριμένου επενδυτικού πλάνου στην έκταση της Χαλανδρίτσας. Χοντρικά, απαιτείται ποσό 80 εκ. ευρώ για τις μετοχές και την κατασκευή του έργου.
Το σίγουρο που έχουμε να επισημάνουμε είναι ότι τις τελευταίες ώρες παρατηρείται ασυνήθιστα μεγάλη κινητικότητα στο «Τρίγωνο» Μάριος Ηλιόπουλος–οικογένεια Μελισσανίδη–Αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας.

