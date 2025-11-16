Μαγνησία: Βρέθηκε πτώμα σε παραλία – Εξετάζεται αν ανήκει στον τουρίστα που αγνοείται

Το απόγευμα της Κυριακής (16/11), άνδρες του Λιμενικού εντόπισαν και ανέσυραν σορό άνδρα στην παραλία Πετρομέλισσο Μαγνησίας.

Η σορός μεταφέρθηκε αρχικά με πλωτό σκάφος του Λιμενικού στην παραλία Καμαρίου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για νεκροτομή και ταυτοποίηση.

Οι Αρχές εξετάζουν αν η σορός να ανήκει στον 72χρονο Αυστριακό που είχε έρθει για διακοπές στην περιοχή του Στομίου Λάρισας και είχε χαθεί μυστηριωδώς πριν από περίπου 40 ημέρες, σύμφωνα με το taxydromos.gr. Υπενθυμίζεται ότι το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο του αγνοούμενου είχε βρεθεί σε δύσβατο σημείο της Άνω Κερασιάς Μαγνησίας, μέσα σε περιβόλι κοντά στη Μονή Φλαμπουρίου.

