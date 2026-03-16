Μαγνήσιο μέσω διατροφής: Πού θα το βρείτε χωρίς συμπληρώματα

Το μαγνήσιο είναι από τα πιο σημαντικά μέταλλα για τον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς συμμετέχει σε πολλές βασικές λειτουργίες, από την παραγωγή ενέργειας μέχρι τη σωστή λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος. Επειδή καταναλώνεται καθημερινά από το σώμα, είναι σημαντικό να αναπληρώνεται συστηματικά μέσα από τη διατροφή.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους μέσα από ένα ισορροπημένο διατροφικό πλάνο. Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν συμπληρώματα, η βασική σύσταση παραμένει να δίνεται προτεραιότητα στις φυσικές πηγές μαγνησίου.

Οι τροφές που ξεχωρίζουν

1. Ξηροί καρποί

Οι ξηροί καρποί αποτελούν μία από τις πιο πρακτικές και πλούσιες πηγές μαγνησίου. Παράλληλα προσφέρουν καλά λιπαρά, φυτικές ίνες και άλλα πολύτιμα μέταλλα, γι’ αυτό και αποτελούν ιδανικό σνακ μέσα στην ημέρα.

2. Σπόροι

Οι σπόροι είναι ιδιαίτερα θρεπτικοί και δίνουν σημαντικές ποσότητες μαγνησίου.

Ξεχωρίζουν κυρίως:

οι σπόροι chia

οι ηλιόσποροι

το σουσάμι

3. Φυλλώδη πράσινα λαχανικά

Τα σκούρα πράσινα λαχανικά έχουν σταθερά θέση στις πιο ωφέλιμες τροφές. Το σπανάκι και το kale συγκαταλέγονται στις καλύτερες επιλογές για όσους θέλουν να αυξήσουν την πρόσληψη μαγνησίου από τη διατροφή τους.

4. Όσπρια

Τα όσπρια δεν προσφέρουν μόνο φυτική πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, αλλά και σημαντικές ποσότητες μαγνησίου.

Πιο πλούσιες επιλογές θεωρούνται:

τα μαύρα φασόλια

τα κόκκινα φασόλια

5. Δημητριακά ολικής άλεσης

Τα προϊόντα ολικής άλεσης συμβάλλουν σημαντικά στην κάλυψη των αναγκών σε μαγνήσιο.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:

το ψωμί ολικής άλεσης

το ψωμί σίκαλης

το καστανό ρύζι

6. Λιπαρά ψάρια

Τα λιπαρά ψάρια δίνουν όχι μόνο μαγνήσιο αλλά και ωφέλιμα λιπαρά οξέα, που συνδέονται με τη λειτουργία του εγκεφάλου και τη συνολική υγεία.

Καλές επιλογές είναι:

ο σολομός

η ρέγγα

οι σαρδέλες

7. Μαύρη σοκολάτα

Η μαύρη σοκολάτα, ειδικά όσο αυξάνεται η περιεκτικότητά της σε κακάο, περιέχει περισσότερο μαγνήσιο. Έτσι μπορεί να λειτουργήσει και ως μια πιο «έξυπνη» επιλογή για επιδόρπιο.

8. Αβοκάντο

Το αβοκάντο είναι μία ακόμη τροφή που προσφέρει μαγνήσιο, μαζί με καλά λιπαρά. Η ήπια γεύση του το κάνει εύκολο να ενταχθεί σε πολλές παρασκευές, από σαλάτες μέχρι πιο χορταστικά γεύματα.

Γιατί έχει σημασία η επάρκεια μαγνησίου

Η χαμηλή πρόσληψη μαγνησίου μπορεί να επηρεάσει τον οργανισμό, ενώ ορισμένες ομάδες χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή. Μεταξύ αυτών βρίσκονται άτομα με:

νόσο Crohn

κοιλιοκάκη

διαβήτη τύπου 2

μεγαλύτερη ηλικία

Η βασική συμβουλή

Το πιο ασφαλές και αποτελεσματικό βήμα είναι η ποικιλία στη διατροφή. Όταν στο καθημερινό πιάτο συνυπάρχουν ξηροί καρποί, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης, ψάρια και άλλες φυσικές πηγές, οι ανάγκες του οργανισμού σε μαγνήσιο μπορούν σε μεγάλο βαθμό να καλυφθούν φυσικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



