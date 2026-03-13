Μακάο: Ανθρωποειδές ρομπότ αναστάτωσε ηλικιωμένη και προκάλεσε επέμβαση της αστυνομίας

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε στο Μακάο, όταν μια 70χρονη γυναίκα αναστατώθηκε έντονα μετά από επαφή με ανθρωποειδές ρομπότ στον δρόμο και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή Πατάνε, κοντά σε συγκρότημα κατοικιών, γύρω στις 9 το βράδυ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα περπατούσε κοιτώντας το κινητό της, όταν αντιλήφθηκε ξαφνικά ότι ένα ρομπότ βρισκόταν πολύ κοντά πίσω της. Οι αρχές ανέφεραν ότι δεν υπήρξε σωματική επαφή ούτε τραυματισμός, όμως η ίδια αισθάνθηκε αδιαθεσία από την τρομάρα και ζήτησε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Αργότερα πήρε εξιτήριο και δεν υπέβαλε μήνυση.

Το ρομπότ ήταν μοντέλο Unitree G1 και, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ανήκει σε εκπαιδευτικό κέντρο της περιοχής. Την ώρα του περιστατικού χειριζόταν άνδρας περίπου 50 ετών, ο οποίος ανέφερε στις αρχές ότι το δοκίμαζε στον δρόμο για μελλοντικές προωθητικές δράσεις του κέντρου.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media έδειχναν τη γυναίκα να φωνάζει στο ρομπότ, ενώ λίγο αργότερα αστυνομικοί το απομάκρυναν από το σημείο. Από εκεί προέκυψε και η viral διατύπωση ότι το ρομπότ «συνελήφθη», αν και στην πράξη οι αρχές δεν μίλησαν για σύλληψη του μηχανήματος, αλλά για αστυνομική παρέμβαση και απομάκρυνσή του.

The First Humanoid Robot Arrested by Police🤖👮‍♀️ One night in Macau, a citizen was taking a walk with his humanoid robot (Unitree G1). A passing woman yelled at him (perhaps frightening her), essentially saying, “Why bother with this when there are so many other things to do?… pic.twitter.com/moCBhsDeRW — CyberRobo (@CyberRobooo) March 7, 2026

Η αστυνομία του Μακάο χαρακτήρισε το συμβάν ως το πρώτο περιστατικό αυτού του είδους στην περιοχή που αφορά αλληλεπίδραση ανθρώπου με ρομπότ. Παράλληλα, υπενθύμισε στον χειριστή ότι η χρήση τέτοιων συστημάτων σε δημόσιους χώρους απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο ή να μην τρομάζουν οι πεζοί.

Το περιστατικό αναζωπύρωσε και τη συζήτηση γύρω από τα όρια της χρήσης ανθρωποειδών ρομπότ στον δημόσιο χώρο, ειδικά όταν αυτά κινούνται κοντά σε ανυποψίαστους πεζούς. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να μην υπήρξε τραυματισμός, όμως η αναστάτωση που προκλήθηκε ήταν αρκετή για να μετατρέψει ένα δοκιμαστικό πέρασμα σε θέμα δημόσιας ασφάλειας.

