Μακάο: Ανθρωποειδές ρομπότ αναστάτωσε ηλικιωμένη και προκάλεσε επέμβαση της αστυνομίας

Ένα παράξενο περιστατικό στους δρόμους του Μακάο άνοιξε νέα συζήτηση για τη χρήση ρομπότ σε δημόσιους χώρους.

Μακάο: Ανθρωποειδές ρομπότ αναστάτωσε ηλικιωμένη και προκάλεσε επέμβαση της αστυνομίας
13 Μαρ. 2026 17:59
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε στο Μακάο, όταν μια 70χρονη γυναίκα αναστατώθηκε έντονα μετά από επαφή με ανθρωποειδές ρομπότ στον δρόμο και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή Πατάνε, κοντά σε συγκρότημα κατοικιών, γύρω στις 9 το βράδυ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα περπατούσε κοιτώντας το κινητό της, όταν αντιλήφθηκε ξαφνικά ότι ένα ρομπότ βρισκόταν πολύ κοντά πίσω της. Οι αρχές ανέφεραν ότι δεν υπήρξε σωματική επαφή ούτε τραυματισμός, όμως η ίδια αισθάνθηκε αδιαθεσία από την τρομάρα και ζήτησε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Αργότερα πήρε εξιτήριο και δεν υπέβαλε μήνυση.

Το ρομπότ ήταν μοντέλο Unitree G1 και, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ανήκει σε εκπαιδευτικό κέντρο της περιοχής. Την ώρα του περιστατικού χειριζόταν άνδρας περίπου 50 ετών, ο οποίος ανέφερε στις αρχές ότι το δοκίμαζε στον δρόμο για μελλοντικές προωθητικές δράσεις του κέντρου.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media έδειχναν τη γυναίκα να φωνάζει στο ρομπότ, ενώ λίγο αργότερα αστυνομικοί το απομάκρυναν από το σημείο. Από εκεί προέκυψε και η viral διατύπωση ότι το ρομπότ «συνελήφθη», αν και στην πράξη οι αρχές δεν μίλησαν για σύλληψη του μηχανήματος, αλλά για αστυνομική παρέμβαση και απομάκρυνσή του.

Η αστυνομία του Μακάο χαρακτήρισε το συμβάν ως το πρώτο περιστατικό αυτού του είδους στην περιοχή που αφορά αλληλεπίδραση ανθρώπου με ρομπότ. Παράλληλα, υπενθύμισε στον χειριστή ότι η χρήση τέτοιων συστημάτων σε δημόσιους χώρους απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο ή να μην τρομάζουν οι πεζοί.

Το περιστατικό αναζωπύρωσε και τη συζήτηση γύρω από τα όρια της χρήσης ανθρωποειδών ρομπότ στον δημόσιο χώρο, ειδικά όταν αυτά κινούνται κοντά σε ανυποψίαστους πεζούς. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να μην υπήρξε τραυματισμός, όμως η αναστάτωση που προκλήθηκε ήταν αρκετή για να μετατρέψει ένα δοκιμαστικό πέρασμα σε θέμα δημόσιας ασφάλειας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:18 Προφυλακιστέος ο 35χρονος που ασέλγησε στην 6χρονη ανιψιά του μέσα στο παιδικό της δωμάτιο
19:10 «Με λέει γυμνοσάλιαγκα», «Τραμπούκοι», η Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε βίντεο από τον καυγά της στη Βουλή με Μαρκόπουλο και Λαζαρίδη
19:00 Νικητής δεν υπάρχει. Μόνο συμβιβασμός
18:50 Είχαν κάνει μονοκατοικία εργαστήριο υδροπονικής κάνναβης! ΒΙΝΤΕΟ
18:47 Αυτό είναι το ελληνικό νησί που ξεχωρίζει στο εξωτερικό για την αυθεντικότητά του
18:46 Παράταση στα προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης – Ποιες είναι οι νέες ημερομηνίες
18:39 Στον αέρα τα GP του Μπαχρέιν και της Σαουδικής Αραβίας λόγω πολέμου
18:38 Σαγιάδα: Χειροπέδες σε αλλοδαπό για δωροδοκία υπαλλήλου
18:33 Πάτρα: Συνεχίζεται η δίκη γνωστού γυναικολόγου – Στο εδώλιο για τον θάνατο αγέννητου παιδιού
18:29 Αρραβωνίτσα Αχαΐας: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά
18:29 Νορβηγία: Επιδεινώθηκε η υγεία της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ
18:28 Δύο σπάνια “ψάρια της αποκάλυψης” εμφανίστηκαν σε παραλία στο Μεξικό
18:21 Ashab Al Yamim: Τι γνωρίζουμε για το δίκτυο που εμφανίστηκε ξαφνικά στην Ευρώπη
18:17 Επστάιν, Άντριου και Μάντελσον: Στο φως η πρώτη κοινή φωτογραφία τους
18:13 Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας – Το μήνυμα του εγγονού του
18:12 «Ανω – Κάτω» και φέτος οι Παλαίμαχοι
18:10 Τι περιλάμβανε η ερώτηση στη Βουλή του Ανδρέα Κατσανιώτη για τον Οδοντωτό
18:07 Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρή άνοδος στο κλείσιμο, θετικό πρόσημο στο πενθήμερο
18:00 Τελικές αποφάσεις για την αξιοποίηση του αεροδρομίου Αράξου – Ισως και φέτος ο διαγωνισμός
18:00 Πούτιν: Έκτακτα μέτρα για την προστασία κρίσιμων υποδομών στη Ρωσία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
