Μακελειό στη Λουιζιάνα: Οκτώ παιδιά νεκρά από πυροβολισμούς έπειτα από οικογενειακή διαμάχη

19 Απρ. 2026 20:41
Pelop News

Οκτώ παιδιά ηλικίας από ενός έως 14 ετών έχασαν τη ζωή τους σε αιματηρό περιστατικό που αποδίδεται σε ενδοοικογενειακή διαμάχη, σύμφωνα με τις Aρχές της πόλης Σρίβπορτ της Λουιζιάνα των ΗΠΑ.

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, με τον αρχηγό της αστυνομίας Γουέιν Σμιθ να επιβεβαιώνει ότι συνολικά δέκα άτομα δέχθηκαν πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο φερόμενος ως δράστης σκοτώθηκε από αστυνομικούς έπειτα από καταδίωξη με όχημα, χωρίς να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα ή τις συνθήκες της επίθεσης.

«Ο ύποπτος, αφού εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος, προέβη σε κλοπή αυτοκινήτου ακριβώς εδώ, πολύ κοντά στη διασταύρωση της West 79th με τη Lynnwood, οπότε και αστυνομικοί τον καταδίωξαν» τόνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Πιστεύουμε ότι είναι ο μόνος που πυροβόλησε σε αυτά τα σημεία» πρόσθεσε.

