Μακρόν από Κίεβο: «Άμεσες διαπραγματεύσεις Ουκρανίας–Ρωσίας ή νέες σκληρές κυρώσεις»

Την ανάγκη άμεστων διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, στο πλαίσιο της προτεινόμενης εκεχειρίας διάρκειας 30 ημερών, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, από το Κίεβο. Ο Γάλλος πρόεδρος έφτασε το Σάββατο στην ουκρανική πρωτεύουσα για τη Σύνοδο Κορυφής της «Συμμαχίας των Προθύμων» και παραχώρησε συνέντευξη εντός του τρένου μεταφοράς του, στα γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα TF1 και LCI.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε περίπτωση εκεχειρίας 30 ημερών, ξεκινάμε άμεσες συνομιλίες Ουκρανίας–Ρωσίας. Εμείς είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε». Επανέλαβε την κοινή θέση Ευρωπαίων, Αμερικανών και Ουκρανών για την ανάγκη παύσης των εχθροπραξιών και διεξαγωγής ουσιαστικού διαλόγου.

En route pour Kyiv.

Pour l’Ukraine, pour l’Europe.

On our way to Kyiv.

For Ukraine, for Europe.

Auf dem Weg nach Kyjiw.

Für die Ukraine, für Europa.

W drodze do Kijowa.

Dla Ukrainy, dla Europy. pic.twitter.com/a6zxOYRR0B

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 9, 2025