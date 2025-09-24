Μακρόν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να σκληρύνει τη στάση του

«Δεν πρόκειται να ανοίξουμε πυρ εναντίον ρωσικών αεροσκαφών»

Εμανουέλ Μακρόν
24 Σεπ. 2025 20:37
Pelop News

Από τις ΗΠΑ και τη Νέα Υόρκη, ο Εμανουέλ Μακρόν εκτίμησε, σε συνέντευξή του στη France 24 και στο RFI την Τετάρτη (24.09.2025), ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να «ανεβάσουν ένα επίπεδο» σε περίπτωση νέων ρωσικών προκλήσεων, ιδιαίτερα στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Ευρώπης.

Υπόσχεση Τραμπ σε Άραβες ηγέτες: Ότι δεν θα αφήσει το Ισραήλ να προσαρτήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη

«Αν κάποιος σας προκαλέσει ξανά, πρέπει να αντιδράσετε λίγο πιο δυναμικά», εξήγησε ο Εμανουέλ Μακρόν, τονίζοντας όμως πως το ΝΑΤΟ «δεν πρόκειται να ανοίξει πυρ» εναντίον ρωσικών αεροσκαφών, σε αντίθεση με τη γραμμή που έχει υιοθετήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία μιας συλλογικής στάσης αποφασιστικότητας: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε να εμπεδωθεί η ιδέα ότι η Πολωνία, η Εσθονία ή η Ρουμανία βρίσκονται σε κατάσταση αδυναμίας, γιατί το επόμενο βήμα θα είναι η Γερμανία και μετά η Γαλλία».

Στήριξη στη νέα αμερικανική προσέγγιση
Αν και ο Εμανουέλ Μακρόν διαφοροποιείται στο ζήτημα της άμεσης στρατιωτικής αντίδρασης, χαιρέτισε ωστόσο τη νέα στάση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Κίεβο: «Σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Τραμπ έχουν μια νέα προοπτική. Αναγνωρίζουν την ικανότητα του ουκρανικού στρατού να αντέξει και τη συλλογική μας ικανότητα να κάνουμε περισσότερα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κρίσιμοι προμηθευτές αμυντικού και επιθετικού εξοπλισμού».

Κατά τον Μακρόν, αυτές οι δηλώσεις θα ενισχύσουν τη διεθνή πίεση για να οδηγηθεί η Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, ο Γάλλος πρόεδρος παραμένει επιφυλακτικός: «Δεν θα σας πω σήμερα ότι μια κατάπαυση του πυρός είναι κοντά. Δεν έχουμε σε κάθε περίπτωση καμία ένδειξη ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει την ειρήνη».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Το τεστ που (μας) αποκαλύπτει εάν θα γεράσουμε καλά
23:29 Μεγάλη ανατροπή στο σκάνδαλο στους Coldplay: Ο σύζυγος της HR ήταν στην ίδια συναυλία με την ερωμένη του!
23:21 ΗΠΑ: Έφηβος ξυλοκόπησε 66χρονο εργαζόμενο σε συναυλία ράπερ, του χτυπούσε το κεφάλι!
23:02 Σοκ στο Αγρίνιο, στα 51 της χρόνια πέθανε γνωστή ακτινολόγος
22:55 Νετανιάχου: «Δεν θα δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος»
22:44 Από λοίμωξη πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, η μάχη του μίστερ εθνικά μπούτια με το Πάρκινσον
22:37 Παύλος Ασλανίδης: Κατέθεσε νέο αίτημα για την εκταφή του παιδιού του
22:28 Οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών, άνοιξε η πλατφόρμα, τα δικαιολογητικά
22:19 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:12 Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι ο πλοίαρχος και ο Α’ μηχανικός του Blue Star Chios, που συνελήφθησαν για τον θάνατο του 20χρονου Τάσου
22:01 «Έκανα την κόρη μου σε ηλικία παππού. Να τα λέμε όλα η ατάκα του Βασίλη Καζούλη που θα συζητηθεί
21:52 Χριστοδουλίδης για Ερντογάν: «Κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η ίδια η Τουρκία διαπράττει καθημερινά»
21:45 Ο Πάνος Κοκκινόπουλος κάνει σειρά την Πισπιρίγκου! Ποια θα την υποδοθεί
21:34 Ρούμπιο για Τραμπ: «Ο μοναδικός ηγέτης με πραγματική δυνατότητα να φέρει ειρήνη», έβαλε «πάγο» στον Ερντογάν ΒΙΝΤΕΟ
21:24 Στον Βόλο ένας 60χρονος απείλησε ότι θα σκοτώσει την αδελφή του!
21:15 Ινδία: Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών ΒΙΝΤΕΟ
21:04 «Έχει κρίσεις άγχους, δεν είναι καθόλου εύκολο», η Διονυσία Κουκίου για την κακοποίηση της ανιψιάς της στο σχολείο
20:53 Ορφανόπουλος στον Peloponnisos fm: «Το Patrathlon είναι η μεγαλύτερη γιορτή»
20:43 Θάνατος σοκ, έχασε τον έλεγχο του αλυσοπρίονου, ακρωτηρίασε το πόδι του και πέθανε από ακατάσχετη αιμοραγία!
20:37 Μακρόν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να σκληρύνει τη στάση του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ