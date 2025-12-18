Μαλλιά Χειμώνας 2026: Οι τάσεις στο χρώμα που θα κυριαρχήσουν ΦΩΤΟ

Οι επιλογές της σεζόν αναφορικά με το χρώμα των μαλλιών αγκαλιάζουν τόσο τη ζεστασιά των γιορτών όσο και τη φυσική, γήινη κομψότητα του χειμώνα. Από βαθιές σοκολατένιες αποχρώσεις μέχρι ουδέτερα ξανθά και παιχνιδιάρικα καραμελένια highlights.

Αν σκέφτεστε αλλαγή, μικρή ή μεγάλη, συγκεντρώσαμε τις 5 πιο stylish αποχρώσεις που ξεχωρίζουν και μας εμπνέουν φέτος.

Ζεστό σοκολά- καραμελέ

Η απόλυτη ζεστή σοκολατένια απόχρωση. Συνδυάζει τόνους καρυδιού και καραμέλας μέσα από λεπτές ανταύγειες και μπαλαγιάζ, δημιουργώντας ένα φυσικό, τρισδιάστατο αποτέλεσμα. Ιδανικό για ξανθές που θέλουν να μεταβούν σε έναν πιο απαλό, εποχιακό τόνο, διατηρώντας τη φωτεινότητα γύρω από το πρόσωπο. Το αποτέλεσμα: πολυτελές, φυσικό και ζεστό, που ταιριάζει σε κάθε τόνο δέρματος.

Ντελικάτο καστανό- καραμελέ

Μια απαλή, ζεστή καστανή απόχρωση με βουτυρώδεις καραμελένιες πινελιές που προσθέτουν λάμψη και διάσταση. Σαν να έχετε περάσει ένα καλοκαίρι στον ήλιο, αλλά με διακριτικό και κομψό τρόπο. Οι ανταύγειες γύρω από το πρόσωπο και τα μήκη δίνουν μια βελούδινη λάμψη που κολακεύει όλους τους τόνους δέρματος.

Αμυγδαλένιο balayage

Αυτή η τάση, όπως αναφέρει το Glamour, χρησιμοποιεί αντίστροφο balayage, με πιο σκούρους τόνους στις ρίζες που αναμιγνύονται με φωτεινότερα μήκη για βάθος και λάμψη. Το αποτέλεσμα είναι ζεστό, λαμπερό και πολυδιάστατο, ιδανικό για τον χειμώνα. Κολακεύει κάθε τόνο δέρματος και προσδίδει μια ελαφριά πολυτέλεια χωρίς να απαιτεί υπερβολική συντήρηση.

Γήινο σουέντ ξανθό

Ένα ξανθό με γήινους, ουδέτερους τόνους που συνδυάζει ελαφριά βάση στις ρίζες με χρυσές άκρες. Το αποτέλεσμα θυμίζει σουέτ υφή, με απαλή ανάμειξη και φυσική λάμψη. Για να πετύχετε αυτό το look, ζητήστε από τον κομμωτή σας την τεχνική «smudge», που δημιουργεί μια αψεγάδιαστη μετάβαση των τόνων.

Σοφιστικέ σκούρο καστανό

Μια βαθιά, ψυχρή καστανή απόχρωση που καλύπτει από το σκούρο καφέ έως το ανθρακί. Ιδανικό για φυσικά σκούρα μαλλιά, προσθέτει βάθος και λάμψη χωρίς δραστική αλλαγή. Συνδυάστε το με θεραπεία γυαλάδας στο κομμωτήριο και κρέμα πλούσια σε πρωτεΐνες στο σπίτι για να διατηρήσετε το βελούδινο φινίρισμα.

