«Μάλλον αυτοκτόνησε γιατί δεν έγινε καλά… Το λάθος είναι των γιατρών», αποκαλύψεις για τον οδηγό που έπεσε σε χαράδρα στον Προυσό Ευρυτανίας

Η σορός βρέθηκε σε πολύ άσχημη κατάσταση και ανασύρθηκε με μεγάλη δυσκολία από τους άνδρες της ΕΜΑΚ

11 Φεβ. 2026 10:25
Pelop News

Ως άνθρωπο με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και αυτοκτονικές τάσεις, περιέγραψε τον 59χρονο που βρήκε τραγικό θάνατο σε γκρεμό 300 μέτρων κοντά στον Ιερά Μονή Παναγίας Προυσιώτισσας, ο αδελφός του.

Αυτοσχέδια ρόπαλα και συμπλοκή οπαδών στην Πανεπιστημιούπολη

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» αποκάλυψε ότι ο 59χρονος πριν 4 χρόνια είχε νοσηλευτεί για 1,5 χρόνο σε ψυχιατρική δομή. «Ο αδελφός μου είχε ψυχική ασθένεια, είχε υποτροπή τελευταία από Δεκέμβριο… Πήγε σε δύο νοσοκομεία, στην Αθήνα ήταν 10 μέρες, μετά στο Βόλο 2 εβδομάδες… Δεν βελτιώθηκε, μάλλον αυτοκτόνησε γιατί δεν έγινε καλά… Το λάθος είναι των γιατρών, δεν έπρεπε να τον βγάλουν γρήγορα», είπε μεταξύ άλλων στο δημοσιογράφο Θανάση Μαριόλα φωτίζοντας σημεία της τραγωδίας.

Θυμίζουμε ότι το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 59χρονος, έφυγε σε γκρεμό 300 μέτρων σε μία από τις στροφές που βρίσκεται απέναντι από την Ιερά Μονή Προυσού στο δρόμο προς Τόρνο.

Προσκυνητές μάλιστα είδαν τη σοκαριστική σκηνή και ένας οδηγός τουριστικού λεωφορείου που βρισκόταν στο πάρκινγκ της Ιεράς Μονής, ειδοποίησε την αστυνομία.

Η σορός βρέθηκε σε πολύ άσχημη κατάσταση και ανασύρθηκε με μεγάλη δυσκολία από τους άνδρες της ΕΜΑΚ. Ο αδελφός του θύματος βάζει τέλος και στα όποια σενάρια ακούστηκαν σχετικά με αυτές τις εικόνες.

