«Μαμά, ξεκινάω, μαμά, έφθασα», συγκλονίζει η μητέρα της αδικοχαμένης Μαρίας

Ήταν ένα απλό αλλά τραγικό μιας και ήταν το τελευταίο μήνυμα με αποδέκτη τη μητέρα της, έστειλε η 23χρονη Μαρία Λογοθέτη ελάχιστα λεπτά πριν πέσει πάνω της και την σκοτώσει ο 27χρονος Αιγύπτιος στο τροχαίο δυστύχημα στα Μάλια τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης (11.09.2025).

Νέο τροχαίο δυστύχημα, 29χρονος έχασε τη ζωή του!

Η Μαρία ετοιμαζόταν να επιστρέψει σπίτι της, στην Χερσόνησο, από τη δεύτερη εργασία της, σε μαγαζί στα Μάλια όταν το μηχανάκι που οδηγούσε η 23χρονη συγκρούστηκε με μηχανάκι που οδηγούσε ένας 27χρονος Αιγύπτιος.

Η μητέρα της ήταν στη δουλειά καθώς εργάζεται ως νυκτερινή φύλακας σε ξενοδοχείο. «Πάντα ενημέρωνε τη μητέρα μας.

«Μαμά, ξεκινάω», «Μαμά, έφθασα», περιγράφει στο Cretalive.gr με δάκρυα στα μάτια η Ραφαέλλα, η μεγάλη αδερφή της 23χρονης. Και εκείνο το ξημέρωμα η Μαρία, πριν ξεκινήσει για το σπίτι, έστειλε στη μαμά της το καθιερωμένο μήνυμα. «Μαμά, τώρα ξεκινάω». Δέκα λεπτά αργότερα η Μαρία ξεψυχούσε στην άσφαλτο.

Παρά τη διαφορά ηλικίας, οι δύο ετεροθαλείς αδερφές είχαν απίστευτο δέσιμο μεταξύ τους. Σχέση λατρείας, όπως περιγράφουν όλοι. Η Ραφαέλλα μάλιστα ήταν και η νονά της μικρής αδερφής της.

«Εγώ την είχα βαπτίσει. Είμαι και νονά της. Και το δέσιμο μας ήταν ακόμα πιο ισχυρό. Χτυπούσε εκείνη, πονούσα εγώ. Το ίδιο και εκείνη. Με ένιωθε. Ήταν ένα άξιο παιδί. Μία μικρή μαχήτρια της ζωής. Είχε μπει από νωρίς στα βαθιά της βιοπάλης. Έκανε δύο δουλειές για να τα καταφέρει. Δούλευε σε βενζινάδικο και το βράδυ σε μαγαζί στα Μάλια. Βοηθούσε την οικογένεια της, τη μαμά μου, όλον τον κόσμο. Ήθελε πάντα να κάνει το καλό. Λάτρευε τα ζώα. Ώριμο παιδί για την ηλικία του, σοβαρό, μετρημένο, υπεύθυνο. Γελούσε σε όλον τον κόσμο, δεν κρατούσε σε κανέναν κακία. Είχε “χρυσή” καρδιά. Ένας άγγελος ήταν στη γη και τώρα στον ουρανό».

Το προαίσθημα

«Το όνειρο της ήταν να δουλέψει, να βγάλει το δίπλωμα και να πάρει ένα αμαξάκι… Αχ, αυτό το προαίσθημα», λέει και σκουπίζει τα δάκρυα της. «Πριν λίγες ημέρες την είδα λίγο ανήσυχη. «Βρε, Λέλα μου… θα τα καταφέρω ποτέ να κάνω τα όνειρα μου πραγματικότητα;» Και η μεγάλη αδερφή έσπευσε να την καθησυχάσει και να την ενθαρρύνει. «Βρε, αγάπη μου, τώρα ξεκινάει η ζωή σου. Φυσικά και θα τα καταφέρεις».

Η Ραφαέλλα εξομολογείται στο Cretalive.gr ότι για κάποιον παράξενο λόγο, τον τελευταίο μήνα κάτι την έσπρωχνε να βρίσκεται συνέχεια κοντά στη μικρή της αδερφή, έστω και για λίγο.

«Πολλές φορές χανόμαστε κάπως λόγω της πίεσης της καθημερινότητας, με τις δουλειές. Όμως, για κάποιον παράξενο λόγο, τον τελευταίο μήνα ένιωθα την ανάγκη να την βλέπω καθημερινά, έστω και για πέντε λεπτά. Πήγαινα από το βενζινάδικο όπου δούλευε, να πιω ένα χυμό… Ένιωθα παράξενα…».

οικογένεια της 23χρονης ήδη έχει κάνει δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του 27χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Η Μαρία ήταν η μεγαλύτερη θαυμάστρια της Ραφαέλλας, η οποία είναι λαϊκή τραγουδίστρια και πολύ αγαπητή στον κόσμο που την ξέρει. Πριν λίγες εβδομάδες πολλοί είχαν συγκινηθεί όταν η Ραφαέλλα της αφιέρωσε το τραγούδι της Γλυκερίας «Δεν έχω πολλά»… Τα μάτια της βουρκώνουν και πάλι σαν το θυμάται.. «θα ‘θελα να α ‘χα όλα, να ‘μουνα παντού, να σου χάριζα τ’ αστέρια όλου τ’ ουρανού. Μα για μένα ένα αστέρι φαίνεται απ’ τη γη, ένας είναι ο κόσμος, μόνο εσύ».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



