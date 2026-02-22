Mar-a-Lago: Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβόλησαν και σκότωσαν ένοπλο άνδρα που εισήλθε παράνομα στην περίμετρο ασφαλείας

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι πράκτορές της, μαζί με αναπληρωτή σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς, πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα περίπου 20 ετών τα ξημερώματα της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου 2026, όταν προσπάθησε να εισέλθει παράνομα στην ασφαλή περίμετρο του θερέτρου Mar-a-Lago στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στη 1:30 π.μ. (τοπική ώρα) στη βόρεια πύλη της ιδιοκτησίας. Ο ύποπτος εντοπίστηκε να κρατά όπλο που έμοιαζε με καραμπίνα και ένα δοχείο καυσίμου (πιθανότατα μπιτόνι βενζίνης). Μετά από εντολή των δυνάμεων ασφαλείας να αφήσει τα αντικείμενα, ο άνδρας άφησε το δοχείο αλλά σήκωσε το όπλο σε θέση βολής, οπότε οι πράκτορες και ο αναπληρωτής σερίφη άνοιξαν πυρ.

Ο ύποπτος απεβίωσε επί τόπου. Κανένας αστυνομικός ή πράκτορας δεν τραυματίστηκε. Σημειώνεται ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κανένα πρόσωπο υπό προστασία της Μυστικής Υπηρεσίας (ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στην Ουάσινγκτον).

Η ταυτότητα του νεκρού δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, καθώς αναμένεται η ενημέρωση των συγγενών. Το FBI, η Μυστική Υπηρεσία και το Γραφείο Σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς διερευνούν πλήρως το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένου του υπόβαθρου του υπόπτου, των ενεργειών του, του πιθανού κινήτρου και της χρήσης βίας.

Σύμφωνα με την πολιτική της υπηρεσίας, οι εμπλεκόμενοι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας τέθηκαν σε διοικητική άδεια μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας.

Οι αρχές ζήτησαν από κατοίκους της περιοχής να ελέγξουν υλικό από εξωτερικές κάμερες ασφαλείας, ενώ αργότερα σήμερα αναμένεται συνέντευξη Τύπου με περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Mar-a-Lago έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο ασφαλειακών περιστατικών τα τελευταία χρόνια, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε στόχος δύο αποτυχημένων απόπειρων δολοφονίας κατά την προεκλογική περίοδο του 2024 (Ιούλιος στην Πενσιλβάνια και Σεπτέμβριος σε γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



