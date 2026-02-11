Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Πρώτη ανάρτηση μετά το ατύχημα στο Μιλάνο – «Όλα καλά» μετά το χειρουργείο

Την πρώτη της δημόσια ανάρτηση μετά το ατύχημα στο Μιλάνο έκανε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, ευχαριστώντας το ιατρικό προσωπικό του ΚΑΤ και όσους της ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση.

Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Πρώτη ανάρτηση μετά το ατύχημα στο Μιλάνο - «Όλα καλά» μετά το χειρουργείο
11 Φεβ. 2026 13:56
Pelop News

Λίγες ημέρες μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στο Μιλάνο και την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε και στα δύο χέρια της, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι επανήλθε δημόσια με ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου ΚΑΤ.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ευχαρίστησε επίσης όσους της έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης και ευχές για γρήγορη ανάρρωση, περιοριζόμενη σε μια σύντομη αναφορά για την κατάσταση της υγείας της, γράφοντας χαρακτηριστικά «όλα καλά».

Το ατύχημα σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στο Μιλάνο, όπου βρισκόταν μαζί με τον πρωθυπουργό για να παρακολουθήσουν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε.

Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Πρώτη ανάρτηση μετά το ατύχημα στο Μιλάνο - «Όλα καλά» μετά το χειρουργείο

Μετά τον τραυματισμό της μεταφέρθηκε άμεσα στην Ελλάδα και εισήχθη στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στα δύο χέρια από τον διευθυντή του ΕΣΥ Εμμανουήλ Φανδρίδη. Δύο ημέρες αργότερα έλαβε εξιτήριο, συνεχίζοντας πλέον την ανάρρωσή της στο σπίτι.

Για την υπόθεση είχε τοποθετηθεί και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι η επιλογή της να χειρουργηθεί στο δημόσιο σύστημα υγείας αναδεικνύει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο ΚΑΤ, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της ενίσχυσης των δημόσιων δομών υγείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:08 Με 8,2 κιλά κάνναβη συνελήφθη 31χρονος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
16:00 Τασούλας: Ομιλείτε Ελληνικά! – Η εύστοχη προτροπή του Προέδρου της Δημοκρατίας
15:54 Δείτε μπαίνει σε λειτουργία η Εργάνη ΙΙ, τι αλλάζει για εργαζόμενους
15:48 Αλλαγή σκυτάλης στην παράταξη «Εμπορική Ανανέωση»
15:41 Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν, ποιες άλλες συναντήσεις γίνονται
15:36 Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 35χρονης Πατρινής Ευανθίας Αγγελοπούλου στην Άρτα
15:27 Ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς στην Ελβετία για του…άρεσε ο τρόπος που του μίλησε
15:19 Πατρινό Καρναβάλι: Υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση Δήμου-Περιφέρειας-ΚΕΔΗΠ – Τι περιλαμβάνει
15:15 Κατσιμήγα: «Συνέπεια, σωστή δουλειά και πίστη στο πλάνο»
15:08 Λάρισα: Άνδρας απείλησε και κυνηγούσε παιδιά με μαχαίρι
15:00 Πάτρα: Μετακομίζει η Διεύθυνση Μεταφορών Αχαΐας
14:59 Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Πολυτραυματίας 49χρονος σε γαλακτοβιομηχανία
14:54 Λάρισα: Άνδρας κυνηγούσε ανήλικους με μαχαίρι – Νυχτερινή επιχείρηση της Αστυνομίας
14:51 Βόλος: Ναρκωτικά σε κτηνοτροφική μονάδα – Χειροπέδες στον αδελφό προέδρου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας
14:49 Ξανά στο νοσοκομείο η Σία Κοσιώνη μετά την πνευμονία
14:45 ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα Φεβρουαρίου – Πότε θα φανούν τα χρήματα στα ΑΤΜ
14:44 Νεκρός 52χρονος τουρίστας στη θάλασσα στο Ηράκλειο – Προανάκριση για τα αίτια
14:39 Τροχαίο με στρατιωτικό όχημα Steyr στην Ορεστιάδα – Δύο στρατιώτες στο νοσοκομείο
14:32 Ανδρέας Κατσανιώτης: Ισχυρή αποτροπή, σταθερές συμμαχίες και καθαρό στρατηγικό αποτύπωμα για την Ελλάδα
14:32 Έφτασε στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης: Ξεκίνησε η συνάντηση με Ερντογάν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ