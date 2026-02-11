Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Πρώτη ανάρτηση μετά το ατύχημα στο Μιλάνο – «Όλα καλά» μετά το χειρουργείο

Λίγες ημέρες μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στο Μιλάνο και την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε και στα δύο χέρια της, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι επανήλθε δημόσια με ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου ΚΑΤ.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ευχαρίστησε επίσης όσους της έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης και ευχές για γρήγορη ανάρρωση, περιοριζόμενη σε μια σύντομη αναφορά για την κατάσταση της υγείας της, γράφοντας χαρακτηριστικά «όλα καλά».

Το ατύχημα σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στο Μιλάνο, όπου βρισκόταν μαζί με τον πρωθυπουργό για να παρακολουθήσουν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε.

Μετά τον τραυματισμό της μεταφέρθηκε άμεσα στην Ελλάδα και εισήχθη στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στα δύο χέρια από τον διευθυντή του ΕΣΥ Εμμανουήλ Φανδρίδη. Δύο ημέρες αργότερα έλαβε εξιτήριο, συνεχίζοντας πλέον την ανάρρωσή της στο σπίτι.

Για την υπόθεση είχε τοποθετηθεί και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι η επιλογή της να χειρουργηθεί στο δημόσιο σύστημα υγείας αναδεικνύει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο ΚΑΤ, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της ενίσχυσης των δημόσιων δομών υγείας.

