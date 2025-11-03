Μαρέβα Μητσοτάκη: Το φόρεμα που δίχασε τα social media

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη συνοδεύοντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο, επέλεξε ένα λευκό φόρεμα υψηλής ραπτικής που τράβηξε αμέσως την προσοχή. Το εν λόγω κομμάτι, με τις χαρακτηριστικές πτυχώσεις και την ιδιαίτερη υφή του υφάσματος, δίχασε τους χρήστες των social media.

Η εμφάνιση της Μαρέβας Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του Grand Egyptian Museum στη Γκίζα, έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες. Οι φωτογραφίες του ζεύγους κυκλοφόρησαν ευρέως, με τα σχόλια να εστιάζουν κυρίως στην αισθητική του φορέματος.

Η αντίδραση του κοινού διχάστηκε. Από τη μία πλευρά, υποστηρικτές της επιλογής χαρακτήρισαν την Μαρέβα «καινοτόμο» και «αυθεντική», τονίζοντας ότι η τόλμη της να απομακρυνθεί από τα συμβατικά outfits αποτυπώνει ένα ξεχωριστό προσωπικό στυλ, ιδανικό για δημόσιες εμφανίσεις. Από την άλλη, επικριτικές φωνές επεσήμαναν ότι η εμφάνιση δεν αρμόζει στη σοβαρότητα μιας διεθνούς διπλωματικής συνάντησης.

Μάλιστα ορισμένοι το συνέκριναν χιουμοριστικά με ρολό χαρτιού υγείας, με memes και σατιρικά posts να πλημμυρίζουν πλατφόρμες όπως το Instagram και το Twitter.

