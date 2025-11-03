Μαρέβα Μητσοτάκη: Το φόρεμα που δίχασε τα social media

Viral στα social media έγινε η εφάνιση της συζύγου του Πρωθυπουργού, διχάζοντας τις κριτικές του κοινού.

Μαρέβα Μητσοτάκη: Το φόρεμα που δίχασε τα social media
03 Νοέ. 2025 9:52
Pelop News

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη συνοδεύοντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε επίσημη επίσκεψη στην Αίγυπτο, επέλεξε ένα λευκό φόρεμα υψηλής ραπτικής που τράβηξε αμέσως την προσοχή. Το εν λόγω κομμάτι, με τις χαρακτηριστικές πτυχώσεις και την ιδιαίτερη υφή του υφάσματος, δίχασε τους χρήστες των social media.

Η εμφάνιση της Μαρέβας Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του Grand Egyptian Museum στη Γκίζα, έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες. Οι φωτογραφίες του ζεύγους κυκλοφόρησαν ευρέως, με τα σχόλια να εστιάζουν κυρίως στην αισθητική του φορέματος.

Η αντίδραση του κοινού διχάστηκε. Από τη μία πλευρά, υποστηρικτές της επιλογής χαρακτήρισαν την Μαρέβα «καινοτόμο» και «αυθεντική», τονίζοντας ότι η τόλμη της να απομακρυνθεί από τα συμβατικά outfits αποτυπώνει ένα ξεχωριστό προσωπικό στυλ, ιδανικό για δημόσιες εμφανίσεις. Από την άλλη, επικριτικές φωνές επεσήμαναν ότι η εμφάνιση δεν αρμόζει στη σοβαρότητα μιας διεθνούς διπλωματικής συνάντησης.

Μάλιστα ορισμένοι το συνέκριναν χιουμοριστικά με ρολό χαρτιού υγείας, με memes και σατιρικά posts να πλημμυρίζουν πλατφόρμες όπως το Instagram και το Twitter.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:01 Προσωπικός Αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για εκδοση με επιλογή ψηφίων
11:00 Πιάστηκε η σπείρα των «μανάβηδων»: Επιχείρηση της Ασφάλειας Πατρών σε Μέγαρα και Βοιωτία
10:58 Nouvelle Vague: Ερωτική επιστολή στο Νέο Κύμα
10:56 Παπασταύρου: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τον ενεργειακό χάρτη
10:55 Πάτρα: Εκτός λειτουργίας οι διαδικτυακές εφαρμογές του Δήμου την Πέμπτη 6/11
10:50 Η Τζενιφερ Ανιστον ευχήθηκε στον Τζιμ Κέρτις
10:47 Ιόνια Οδός: Από την Τρίτη 4/11 κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μείωση διοδίων
10:45 Σταθεροποιείται ο χρυσός στα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά
10:40 Πάτρα: Η προβολή της ταινίας του Μπάμπη Τσόκα «Θυσία» ΦΩΤΟ
10:33 ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας: Προτάσεις για την επιδότηση μηνιαίας κάρτας μετακίνησης φοιτητών
10:30 Το Πανεπιστήμιο Πατρών στην Κίνα: Έναρξη του Διεθνούς Ινστιτούτου Μηχανικών με 200 φοιτητές ΦΩΤΟ
10:26 Τι είπε ο Τραμπ για το σενάριο πολέμου με την Βενεζουέλα
10:25 Πάτρα: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση Σκιαδαρέση με την ΠΑΣΠ ΑΕΙ
10:18 Επίδομα παιδιού: Τελευταία ευκαιρία για αιτήσεις Α21, πότε μπαινει η 5η δόση
10:17 Που θα δείτε την μονομαχία του Αστέρα Τρίπολης με τον ΟΦΗ
10:16 Ωρα Πατρών: Η δημοτική αρχή διχάζει την πόλη
10:10 Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας: Στήριξη κινητοποιήσεων των Ιδιωτών Εργαστηριακών Ιατρών
10:07 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:06 Δίκη Καμπανού: Τι λέει ο πατέρας του Άλκη για τα επεισόδια έξω από τα δικαστήρια
9:54 Ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας για το λουκέτο στα καταστήματα των ΕΛΤΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ