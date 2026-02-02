Μαρία Σολωμού: Δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι

Πόζαρε μπροστά σε εμβληματικά αξιοθέατα της πόλης του φωτός

02 Φεβ. 2026 21:41
Η Μαρία Σολωμού μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μερικά στιγμιότυπα από το πρόσφατο ταξίδι της στο Παρίσι.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη γαλλική πρωτεύουσα, η ηθοποιός πόζαρε μπροστά σε εμβληματικά αξιοθέατα της πόλης, όπως ο Πύργος του Άιφελ, η Παναγία των Παρισίων και ο Σηκουάνας. «Πριν έναν μήνα ακριβώς», σχολίασε η Μαρία Σολωμού στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.

