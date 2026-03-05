Μαρινάκης: «Αδιαπραγμάτευτη η αμυντική διάταξη της Ελλάδας» – Απάντηση σε Τουρκία και Κουτσούμπα

Σαφές μήνυμα ότι η αμυντική διάταξη της Ελλάδας δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση για την αντίδραση της Τουρκίας σχετικά με τη μεταφορά συστοιχίας αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στην επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι οι μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν επανειλημμένα απορριφθεί στο σύνολό τους.

Όπως σημείωσε, το καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται από συγκεκριμένες διεθνείς συνθήκες: τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Μοντρέ του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947.

«Οι συνθήκες αυτές δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών. Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή καθιστά αναγκαία την αμυντική προετοιμασία της χώρας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η αυξημένη γεωπολιτική ένταση απαιτεί σύνεση και νηφαλιότητα και όχι τοποθετήσεις που δεν βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα.

Απάντηση για τις δηλώσεις Κουτσούμπα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε επίσης ως αβάσιμες τις δηλώσεις του γενικού γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, σύμφωνα με τις οποίες δύο από τα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο κατευθύνονταν προς τη Σούδα.

Παραπέμποντας σε πρόσφατη τοποθέτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει καμία βάση σε αυτόν τον ισχυρισμό.

«Χρειάζεται περισσότερη προσοχή στη διάδοση ειδήσεων που δεν πατούν στην πραγματικότητα, ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο», σημείωσε, επικαλούμενος την ενημέρωση που έχει δοθεί από το Υπουργείο Άμυνας.

«Κάθε χώρα παίρνει αποφάσεις με βάση το εθνικό της συμφέρον»

Απαντώντας και σε ερώτηση για το γιατί η Ελλάδα δεν ακολουθεί το παράδειγμα της Ισπανίας –η οποία έχει εκφράσει επιφυλάξεις για τη χρήση στρατιωτικών βάσεων– ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι κάθε χώρα λαμβάνει αποφάσεις με γνώμονα τα δικά της γεωπολιτικά δεδομένα.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ πιο κοντινή απόσταση από τα γεγονότα που εξελίσσονται στην περιοχή, σε αντίθεση με την Ισπανία, ενώ αντιμετωπίζει και διαφορετικές προκλήσεις ασφάλειας.

«Η Ισπανία δεν έχει γείτονες με αναθεωρητικές βλέψεις, ενώ η Ελλάδα έχει», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η χώρα δίνει ιδιαίτερη σημασία στις διεθνείς συμμαχίες της.

Καταλήγοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η στάση της Ελλάδας είναι σαφής: αμυντική πολιτική, σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και σταθερή επιδίωξη αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης στην περιοχή.

