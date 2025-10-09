Μαρινάκης: Ανάπτυξη 2,4%, μείωση φόρων και αυξήσεις – Όσα φέρνει ο Προϋπολογισμός του 2026

Το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα στη διεθνή οικονομία, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έκτο συνεχόμενο έτος να αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να διαμορφωθεί σε 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026.

Σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση της οικονομίας θα διαδραματίσουν η φορολογική μεταρρύθμιση και οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, με αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ από 249,6 δισ. ευρώ το 2025 σε 260,9 δισ. ευρώ το 2026, αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,2% και ενίσχυση των δημοσίων επενδύσεων στα 16,7 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 8,6%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον “σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα και τη συνέπεια της οικονομικής πολιτικής”, προσθέτοντας πως η δημοσιονομική ισορροπία και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων αποτελούν τη βάση για βιώσιμη ανάπτυξη.

Παράλληλα, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Οκτωβρίου το νέο φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τίτλο «Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη», το οποίο περιλαμβάνει:

Μείωση φορολογικών συντελεστών για εισοδήματα έως 40.000 ευρώ,

Μηδενισμό φόρου για νέους έως 25 ετών και πολύτεκνες οικογένειες,

Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 50% από το 2026 και πλήρη απαλλαγή για μικρούς οικισμούς από το 2027,

Μείωση ΦΠΑ 30% στα ακριτικά νησιά,

Μισθολογικές αυξήσεις σε αστυνομία, πυροσβεστική και λιμενικό,

Έκπτωση 30% σε ηλεκτρονικές πληρωμές προς συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι τα μέτρα αφορούν πάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες, ενώ η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά.

Στο μέτωπο της κτηνοτροφίας, ανακοίνωσε εντατικοποίηση των ελέγχων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, αυστηρότερες ποινές για παραβάσεις και άμεσες αποζημιώσεις στους παραγωγούς.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη σημαντική πρόοδο του εξωδικαστικού μηχανισμού, με 43.533 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών ύψους 14,08 δισ. ευρώ, καθώς και στη διεύρυνση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα”, το οποίο πλέον καλύπτει 1.918 σχολεία και 231.000 μαθητές σε όλη τη χώρα.

Τέλος, υπογράμμισε την αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς από τον διεθνή οίκο FTSE Russell στις Ανεπτυγμένες Αγορές, εξέλιξη που αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα και να προσελκύσει νέα επενδυτικά κεφάλαια.

Ο κ. Μαρινάκης κατέληξε σημειώνοντας πως η ελληνική οικονομία «παραμένει σε σταθερή αναπτυξιακή πορεία με έμφαση στην κοινωνική συνοχή και τις ίσες ευκαιρίες για όλους».

