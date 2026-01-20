Μαρινάκης: Ανοχή σε «φασίζουσα συμπεριφορά» αγροτών για εκτόνωση, ξεκάθαρη εντολή να μην κλείσουν δρόμοι

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ότι η κυβέρνηση έδειξε ανοχή σε «φασίζουσα συμπεριφορά» των αγροτών, η οποία συνιστά παράνομη πράξη, προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση στα μπλόκα.

«Έχει δοθεί ξεκάθαρη εντολή στις αρχές να μην επιτρέψουν να κλείσουν ξανά οι δρόμοι. Πιστεύουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο», τόνισε ο κ. Μαρινάκης, αναφερόμενος στα αγροτικά μπλόκα.

Σε ό,τι αφορά το αίτημα για περαιτέρω μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «το καλύτερο που μπορούσε να γίνει, έχει γίνει», επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει ήδη το φθηνότερο αγροτικό ρεύμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόσθεσε ότι τα αρμόδια υπουργεία επεξεργάζονται παρόμοια αιτήματα και από τον βιομηχανικό τομέα.

Με αφορμή την αυριανή συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα, κατόπιν πρότασης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Μαρινάκης εξήγησε ότι στόχος είναι «να φύγουμε από τα στενά αιτήματα και να δούμε πώς θα έχει μέλλον ο πρωτογενής τομέας», παρουσιάζοντας πολιτικές που δεν έχουν αναδειχθεί επαρκώς.

Για το ζήτημα της Γροιλανδίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό έδαφος «χωρίς αστερίσκο», ότι «δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το διεθνές δίκαιο», ενώ παράλληλα «αντιλαμβανόμαστε και τις ανησυχίες της Αμερικής που πρέπει να δει περαιτέρω λύσεις».

Αναφορικά με την προγραμματιζόμενη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι αναμένεται η οριστικοποίηση της ημερομηνίας. «Πιστεύουμε στον διάλογο. Στον διάλογο διεκδικείς και δεν υποχωρείς από πάγιες εθνικές θέσεις», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

