Μαρινάκης: Χωρίς 309.000 αιώνιους φοιτητές τα δημόσια πανεπιστήμια το 2026

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαιρετίζει τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: 30% παραπάνω χρηματοδότηση από το 2019, χωρίς καταλήψεις και συνεργασίες με Yale και Harvard

02 Ιαν. 2026 16:33
Pelop News

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της διαγραφής 309.000 αιώνιων φοιτητών από τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, όπως ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 το υπουργείο Παιδείας.

Αιώνιοι φοιτητές: Ολοκληρώθηκε η α΄ φάση διαγραφής, σβήστηκαν 308.605 άτομα

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι το 2026 βρίσκει τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια χωρίς αιώνιους φοιτητές, μετά την ολοκλήρωση 309.000 διαγραφών, χωρίς ενεργές καταλήψεις, με περίπου 30% αυξημένη χρηματοδότηση σε σχέση με το 2019 και με συνεργασίες μεγάλων διεθνών πανεπιστημίων, όπως το Yale και το Harvard, που δίνουν «ψήφο εμπιστοσύνης» μέσω κοινών δράσεων και συμπράξεων.

«Όσοι έχουμε αποφοιτήσει από δημόσιο πανεπιστήμιο, γνωρίζουμε πολύ καλά πόσες ευκαιρίες πήγαν χαμένες για ολόκληρες δεκαετίες. Τώρα όμως τα πράγματα αλλάζουν και οι μόνοι πρωταγωνιστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή οι φοιτητές και οι καθηγητές, παίρνουν πίσω όσα αυτονόητα ζητούσαν για δεκαετίες», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας για τις 309.000 διαγραφές αιώνιων φοιτητών αποτελεί μέρος ευρύτερων μεταρρυθμίσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με στόχο την εξυγίανση των μητρώων και την καλύτερη κατανομή πόρων.

