Μαρινάκης: Εκτός συνάντησης με τον Πρωθυπουργό ο Ανεστίδης – «Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του»

Ξεκάθαρο «απαγορευτικό» στη συμμετοχή του Κώστα Ανεστίδη στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αγροτών έβαλε το Μέγαρο Μαξίμου, μετά τις χυδαίες εκφράσεις του αγροτοσυνδικαλιστή, με την κυβέρνηση να θέτει σαφείς όρους για τον διάλογο της Δευτέρας.

16 Ιαν. 2026 12:00
Εκτός της συνάντησης της Δευτέρας ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και εκπροσώπους των αγροτών τίθεται ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων Κώστας Ανεστίδης, όπως ξεκαθάρισε το Μέγαρο Μαξίμου, μετά τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε σε βάρος του Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του συγκεκριμένου κυρίου στη συνάντηση», δήλωσε κατηγορηματικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην εκπομπή 10 Παντού. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση αναμένει τη λίστα με τα ονόματα των αγροτών που θα συμμετέχουν στη συνάντηση, υπογραμμίζοντας ότι έχουν τεθεί δύο σαφείς και αυτονόητοι όροι.

Ο πρώτος όρος, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, είναι να παραμείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί, καθώς «ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί όλες αυτές τις μέρες». Ο δεύτερος αφορά τη σύνθεση της αντιπροσωπείας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ξεκαθαρίζει ότι ο Πρωθυπουργός δεν πρόκειται να συνομιλήσει «με ανθρώπους που είναι ελεγχόμενοι ή έχουν δείξει ιδιαιτέρως παραβατικές συμπεριφορές», κάνοντας αναφορά σε περιστατικά βίας και παρανομίας.

Όπως τόνισε, η απόφαση για τον αποκλεισμό του κ. Ανεστίδη δεν σχετίζεται αποκλειστικά με το βίντεο που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας. «Πολύ πριν από το συγκεκριμένο βίντεο, η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή. Το βίντεο ήρθε απλώς να επιβεβαιώσει όσα λέγαμε. Δεν χρειάζεται καν σχολιασμό, ξεπερνά τα όρια της χυδαιότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για παθογένειες της μεταπολιτευτικής περιόδου που, όπως είπε, διαπέρασαν οριζόντια το πολιτικό σύστημα. «Κάθε κόμμα και κάθε πρόεδρος οφείλει να τις αποβάλλει», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη σχέση του κ. Ανεστίδη με τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι υπήρξε ενεργό μέλος μέχρι το 2019, ωστόσο έκτοτε δεν είχε καμία ενεργή συμμετοχή. «Από το 2019 δεν είναι ενεργό μέλος, δεν έχει πληρώσει συνδρομές και, με αφορμή όσα συνέβησαν αυτές τις ημέρες, έχει διαγραφεί οριστικά και από τις λίστες των ανενεργών μελών. Δεν υφίσταται πλέον στη Νέα Δημοκρατία, ούτε καν ως ανενεργό μέλος», κατέληξε.

