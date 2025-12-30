Μαρινάκης για αγρότες: Δεν πρέπει να φτάσουμε στο plan b, κυρώσεις και δικαστική παρέμβαση αν συνεχιστούν τα μπλόκα

30 Δεκ. 2025
Σαφές μήνυμα προς τους αγρότες να εκτονώσουν τα μπλόκα απηύθυνε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προειδοποιώντας ότι το plan b της κυβέρνησης, περιλαμβάνει κυρώσεις και παρέμβαση της Δικαιοσύνης.

«Δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο η κυβέρνηση να αναγκαστεί να πάει σ ένα plan Β» τόνισε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά 90,1, διευκρινίζοντας ότι σε αυτήν την περίπτωση, θα υπάρξουν «περισσότερες κυρώσεις και επιπτώσεις για αυτούς, οι οποίοι ενώ τους ζητείται διάλογος σε βάρος όλων των αγροτών, αρνούνται τον διάλογο. Σίγουρα, όπως συνέβη με τα διόδια που σηκώθηκαν οι μπάρες και κατευθείαν η αστυνομία διαβιβάζει το υλικό στη Δικαιοσύνη και αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν την όποια ζημιά θα έχουνε τις όποιες ποινικές και τις όποιες διοικητικές/αστικές ευθύνες», είπε.

«Δεν υπάρχουν συγγενείς θυμάτων δύο ταχυτήτων»

Ερωτηθείς για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «δεν υπήρχε θέμα προτεραιοποίησης, έγινε μια καταγγελία και φαντάζομαι, αντιλαμβάνομαι ότι ελέγχεται όπως όλες οι αντίστοιχες δημόσιες καταγγελίες και θα ήταν πρόβλημα να μη γινόταν έλεγχος γιατί εκεί θα μπορούσε να πει κανείς για συγκάλυψη. Δεν υπάρχουν συγγενείς θυμάτων δύο ταχυτήτων. Όσο ιερή είναι μια μάνα που έχασε την κόρη της, το γιο της, αντίστοιχα τόσο ιερός είναι και ένας άλλος συγγενής που λέει δημοσίως κάτι άλλο- και δεν τους βάζουμε στο ζύγι- όπως και κάθε τραγωδίας, κάθε τραγικού δυστυχήματος. Καμία εκδικητική διάθεση δεν υπάρχει».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε και την ανάρτηση της κυρίας Καρυστιανού για τον διοικητή της ΑΑΔΕ. «Δεν νομίζω ότι είναι καλό να στοχοποιούμε κάποιον με το πρόσωπό του και μάλιστα να δημιουργούμε μια εντύπωση στην κοινωνία, για παράδειγμα, ότι με τον κύριο Πιτσιλή ή τους προκατόχους του υπάρχει μια ιδιότυπη ασυλία, καμία ασυλία δεν υπάρχει, διώκονται κανονικά».

«Συγκάλυψη; Το αντίθετο»

Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τις αιτιάσεις για συγκάλυψη, λέγοντας ότι η κυβέρνηση έβαλε τάξη σε γήπεδα και πανεπιστήμια, ενώ μεγάλες οργανώσεις , ενώ μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις «πήραν τον δρόμο της Δικαιοσύνης». Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε πως «δεν τα κατάφερε μέχρι τώρα» και ότι αυτό πρέπει να ειπωθεί «με πολιτικό θάρρος».

Ειδική αναφορά έκανε και στην τραγωδία των Τεμπών. «Πρώτη φορά η Δικαιοσύνη θα κρίνει μια τόσο σοβαρή τραγωδία με τόσους πολλούς κατηγορούμενους… 36 κατηγορούμενοι, 33 για κακούργημα», είπε, προσθέτοντας ότι οι Κώστας Καραμανλής και Χρήστος Τριαντόπουλος θα κριθούν από δικαστικό συμβούλιο.
«Αν είμαστε όπως πρέπει, ο κόσμος μάλλον θα μας επανεκλέξει»

Ο κ. Μαρινάκης συνέδεσε την αυτοδυναμία με την αποτελεσματικότητα και τη σύγκριση «προγράμματος–απολογισμού». Απέρριψε τη λογική του «αι σιχτίρι» στην πολιτική, λέγοντας ότι έτσι δεν έρχονται αποτελέσματα.

Στο δίλημμα συνεργασιών ανέφερε ότι αν ποτέ τεθεί ζήτημα, «η πρόσφατη πολιτική ιστορία» δείχνει ως συνομιλητή το ΠΑΣΟΚ. ΄Όμως, σημείωσε ότι «δεν υπάρχει ένα ΠΑΣΟΚ» και χαρακτήρισε τη συζήτηση «πρόωρη» και «ρευστή». Παράλληλα, άφησε αιχμές λέγιοντας ότι «παράγουμε περισσότερα μονοπρόσωπα κόμματα και περισσότερους “σοφούς” απ’ όσους μπορούμε να καταναλώσουμε ως χώρα».
