Μαρινάκης για αγρότες και ελέγχους: «Δεν διώκει η κυβέρνηση – Να επιστραφούν τα κλεμμένα»

Ερωτήσεις σχετικά με το αν η κυβέρνηση λειτούργησε εκδικητικά απέναντι σε αγροτοσυνδικαλιστές, με αφορμή και την υπόθεση Κώστας Ανεστίδης, δέχθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Τις όποιες διώξεις ή τους ελέγχους δεν τους κάνει η κυβέρνηση αλλά οι αρχές. Το μόνο που υπάρχει είναι μια ξεκάθαρη εντολή ως προς το θέμα των ελέγχων: να γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απορρίπτοντας τα περί πολιτικής παρέμβασης.

Συνεχίζοντας, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι στις κινητοποιήσεις παρεισφρύουν κάποιοι για τους οποίους το πάρτι τελείωσε», προσθέτοντας ότι «κορωνίδα αυτής της προσπάθειας ήταν η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ». Παράλληλα, χαρακτήρισε τη στάση του ΠΑΣΟΚ «βαθύτατα προβληματική και επιζήμια» για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Αναφερόμενος ειδικά στην περίπτωση Ανεστίδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Εφόσον λέει ο άνθρωπος ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, εμείς δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε. Αυτό θα φανεί τις επόμενες εβδομάδες», επιμένοντας ωστόσο ότι «μέσα σε αυτούς που δικαίως ζητούν, έχουν μπει και κάποιοι που θέλουν να συνεχίσουν να παίρνουν αυτά που έπαιρναν».

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ακόμη ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η συνάντηση με μια αντιπροσωπεία που να εκπροσωπεί το σύνολο των αγροτών, υποστηρίζοντας ότι «η πλειοψηφία των αιτημάτων είτε έχει ικανοποιηθεί είτε βρίσκεται προς ικανοποίηση», ενώ χαρακτήρισε «βαθύτατα προβληματική» τη σημερινή κατάσταση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα μπλόκα και στο άνοιγμα διοδίων, επισημαίνοντας ότι «οι κύριοι που σήκωσαν τα διόδια ταυτοποιούνται και αστικά θα πληρώσουν τη νύφη». Όπως είπε, οι υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. προχωρούν στην ταυτοποίηση των προσώπων, υπογραμμίζοντας ότι «δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα ασφάλειας στους δρόμους».

«Δεν είναι κανείς απέναντι σε κανέναν, αλλά υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι. Πρέπει να καταλάβουν ότι η υπομονή του κόσμου εξαντλείται», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

