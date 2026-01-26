Μαρινάκης για δολοφονία στη Γλυφάδα: «Ολέθριες» οι μαζικές αποφυλακίσεις από νόμο Παρασκευόπουλου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, χαρακτήρισε «ολέθρια» τα αποτελέσματα του νόμου Παρασκευόπουλου και του Ποινικού Κώδικα του 2019, συνδέοντάς τα με τη δολοφονία στη Γλυφάδα.

«Πάνω από 15.000 ποινικοί έχουν αποφυλακιστεί με αυτούς τους νόμους», τόνισε ο κ. Μαρινάκης, εκφράζοντας έντονα ερωτήματα για το πώς ο 46χρονος δράστης «αφέθηκε ελεύθερος από το Δρομοκαΐτειο». «Ποιος έδωσε την έγκριση; Από ποιους αφέθηκε;» διερωτήθηκε, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι δυνατόν κάποιος με ισόβια ή 20 χρόνια κάθειρξη να κυκλοφορεί ελεύθερος σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα».

«Ο νόμος Παρασκευόπουλου δεν έπεσε από τον ουρανό – κάποιοι τον εισηγήθηκαν και κάποιοι τον ψήφισαν», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας τα αποτελέσματα των δύο νομοθετημάτων «καταστροφικά» για τη δημόσια ασφάλεια. «Η αλήθεια δεν είναι τοξική, όσο κι αν ενοχλεί», κατέληξε.

Για τα ελληνοτουρκικά και την επέκταση χωρικών υδάτων

Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων αποτελεί «αναφαίρετο κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας, το οποίο θα ασκήσουμε στον κατάλληλο χρόνο». Ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να θέσει σε διαπραγμάτευση ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ότι η μόνη εκκρεμότητα με την Τουρκία αφορά την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ. «Θέλουμε διάλογο, αλλά χωρίς υποχωρήσεις», είπε, απορρίπτοντας τόσο την «ιδεοληψία που μικραίνει τη χώρα» όσο και τον «τζάμπα πατριωτισμό» που αποφεύγει τη συζήτηση για μικροπολιτικούς λόγους.

Για την τραγωδία στα Τρίκαλα

Αναφερόμενος στην έκρηξη στο εργοστάσιο τροφίμων στα Τρίκαλα, όπου τρεις γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και δύο εξακολουθούν να αγνοούνται, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγικό». «Δεν υπάρχουν λόγια», δήλωσε και εξέφρασε τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Για το περιστατικό βίας στις Σέρρες

Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το περιστατικό άσκησης βίας από εκπαιδευτικό σε σχολείο στις Σέρρες και τόνισε ότι «όσοι ήταν υπεύθυνοι για την αξιολόγησή της οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις». Υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του συστήματος αξιολόγησης, το οποίο πρέπει να συνδέεται άμεσα με τη μονιμότητα στο Δημόσιο, και την επιβολή «πολύ αυστηρής διαδικασίας απόδοσης ευθυνών». «Δεν γίνεται να είναι όλα μέλι γάλα», κατέληξε.

