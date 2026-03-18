Μαρινάκης για καύσιμα και κρίση στη Μέση Ανατολή: Στο τραπέζι ο ΕΦΚ, αλλά όχι χωρίς δημοσιονομικό αντίβαρο

Στις εξελίξεις που πυροδοτεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και στις πιθανές επιπτώσεις τους στην ελληνική αγορά αναφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η ανθεκτικότητα της οικονομίας απέναντι σε μια νέα διεθνή κρίση, αλλά και η συζήτηση που έχει ανοίξει για το ενδεχόμενο παρέμβασης στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι σε περιόδους αστάθειας αποδεικνύεται πόσο κρίσιμο είναι για μια χώρα να διαθέτει οικονομικά περιθώρια, ώστε να μπορεί να στηρίξει τους πολίτες. Όπως ανέφερε, η δυνατότητα κρατικής παρέμβασης σε στιγμές πίεσης δεν είναι αυτονόητη, αλλά προϋποθέτει έσοδα και αντοχές, απαντώντας έτσι και στην κριτική που έχει ασκηθεί το προηγούμενο διάστημα για τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Αναφερόμενος ειδικά στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν απορρίπτει επί της αρχής μια τέτοια επιλογή, ωστόσο επισήμανε πως μια μονομερής μείωση θα δημιουργούσε άμεσα ανάγκη αναπλήρωσης των εσόδων από άλλη πηγή. Τόνισε, μάλιστα, ότι ο συγκεκριμένος φόρος στο πετρέλαιο αποφέρει δισεκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία, γι’ αυτό και οποιαδήποτε απόφαση δεν μπορεί να εξεταστεί αποκομμένα από το συνολικό δημοσιονομικό πλαίσιο.

Παράλληλα, έστρεψε τη συζήτηση και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, λέγοντας ότι απαιτείται ευρύτερη συζήτηση στην Ευρώπη για το ζήτημα του ΕΦΚ. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια ευρωπαϊκή απόφαση, ενδεχομένως ακόμη και με ρήτρα διαφυγής, θα μπορούσε να δώσει στα κράτη μεγαλύτερη ευχέρεια να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις, χωρίς να τινάζονται στον αέρα οι εθνικοί προϋπολογισμοί.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ακόμη ότι μια οριζόντια μείωση του ΕΦΚ δεν είναι κατ’ ανάγκη η πιο δίκαιη λύση, καθώς, όπως είπε, θα ευνοούσε περισσότερο όσους έχουν ήδη μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα να απορροφήσουν μια περιορισμένη αύξηση στην τιμή της βενζίνης. Με αυτή την τοποθέτηση, άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση εξετάζει συνολικά το εύρος των εργαλείων που έχει στη διάθεσή της, χωρίς να προδικάζει την τελική μορφή τυχόν στήριξης.

Κλείνοντας, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν βρίσκεται ακόμη στη φάση ανακοίνωσης μέτρων, διαβεβαιώνοντας ωστόσο πως υπάρχει σχεδιασμός για κάθε ενδεχόμενο. Το μήνυμα που επιχείρησε να εκπέμψει είναι ότι, όσο η διεθνής αστάθεια δοκιμάζει ξανά τις οικονομίες, η Αθήνα θέλει να εμφανίζεται έτοιμη να αντιδράσει, αλλά χωρίς βιαστικές κινήσεις και χωρίς αποφάσεις που θα άνοιγαν νέα δημοσιονομικά κενά.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



