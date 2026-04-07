Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Οι παρεμβάσεις τελειώνουν με τη μετάβαση στην ΑΑΔΕ»

Σε μια εκτενή συνέντευξη στην εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε για το ρουσφέτι, τις παρεμβάσεις στο κράτος, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, επιχειρώντας να δώσει ένα συνολικό πολιτικό πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση απαντά στις τελευταίες εξελίξεις.

Αναφερόμενος στο μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι το ρουσφέτι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ένα διάγγελμα ή με μια απλή εξαγγελία, αλλά μόνο μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις που περιορίζουν στην πράξη τη δυνατότητα αυθαίρετης πολιτικής ή διοικητικής μεσολάβησης. Όπως είπε, άλλο πράγμα είναι η προώθηση ενός δίκαιου αιτήματος πολίτη από έναν βουλευτή και άλλο οι παρεμβάσεις που κινούνται εκτός νομικού πλαισίου ή κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ψηφιακό κράτος και στις μεταρρυθμίσεις που, όπως υποστήριξε, περιορίζουν δραστικά τα περιθώρια για τέτοιες πρακτικές. Ανάμεσα στα παραδείγματα που ανέφερε ήταν η ανάπτυξη ψηφιακών διαδικασιών, η ενίσχυση του ΕΣΥ και κυρίως η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, για την οποία σημείωσε ότι με αυτόν τον τρόπο «τελειώνουν οι παρεμβάσεις», καθώς δεν θα μπορεί κανείς να παρεμβαίνει για να επηρεάζει πληρωμές ή επιδοτήσεις.





Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι υπάρχει έντονη πίεση τόσο από τη μεριά των πολιτικών προσώπων που βλέπουν τα ονόματά τους να εμπλέκονται σε υποθέσεις όσο και από την ίδια την κοινωνία, η οποία, όπως είπε, διερωτάται μέχρι πότε θα χρειάζεται «μέσον» για να πετύχει κάτι. Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν πρέπει να γίνεται συλλήβδην στοχοποίηση βουλευτών, σημειώνοντας πως σε αρκετές περιπτώσεις τα πραγματικά δεδομένα ενδέχεται να διαφέρουν από την πρώτη εικόνα που διαμορφώνεται δημόσια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη Δικαιοσύνη, λέγοντας ότι οι σχετικές διαδικασίες πρέπει να τρέξουν γρήγορα και αποτελεσματικά, ειδικά όταν αφορούν δημόσια πρόσωπα. Επισήμανε ότι, λόγω της πενταετούς παραγραφής για πλημμελήματα, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει αν θα ασκηθούν διώξεις για πράξεις του 2021, υπογραμμίζοντας ότι ο κόσμος πρέπει να πάρει απαντήσεις εγκαίρως. Την ίδια ώρα ξεκαθάρισε ότι η παραπομπή σε δίκη δεν συνιστά καταδίκη, επαναφέροντας το ζήτημα του τεκμηρίου αθωότητας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για ενδεχόμενες παρεμβάσεις της κυβέρνησης προς τη Δικαιοσύνη ή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η εκτελεστική εξουσία δεν μπορεί να παρεμβαίνει, μπορεί όμως να διατυπώνει, όπως είπε, εύλογους προβληματισμούς. Ανάμεσά τους ανέφερε την ανάγκη να μην καθυστερούν υποθέσεις με μεγάλο δημόσιο ενδιαφέρον, να υπάρχει πλήρης εικόνα και όχι αποσπασματική ενημέρωση, αλλά και να αποφεύγονται διαρροές στοιχείων πριν η δικογραφία φτάσει επισήμως στη Βουλή.





Στο δεύτερο σκέλος της παρέμβασής του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στην πρόταση του πρωθυπουργού για ασυμβίβαστο ανάμεσα στην ιδιότητα του υπουργού και του βουλευτή. Διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για ειλημμένη απόφαση, αλλά για μια συζήτηση που μόλις ανοίγει και αναμένεται να απασχολήσει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τον Μάιο, αλλά και τον ευρύτερο θεσμικό διάλογο ενόψει συνταγματικής αναθεώρησης.

Περιγράφοντας το μοντέλο, ανέφερε ότι όταν ένας βουλευτής αναλαμβάνει υπουργικά καθήκοντα, θα μπορούσε να τίθεται σε αναστολή η βουλευτική του ιδιότητα και να αναλαμβάνει ο επιλαχών, ώστε η εκλογική περιφέρεια να έχει πλήρη εκπροσώπηση. Παράλληλα, άφησε ανοικτό και το ενδεχόμενο να συζητηθεί μείωση του αριθμού των βουλευτών, εφόσον προχωρούσε μια τέτοια αλλαγή, σημειώνοντας ότι το Σύνταγμα επιτρέπει εύρος από 200 έως 300 έδρες.

Ο Παύλος Μαρινάκης επέμεινε ότι τέτοιες θεσμικές παρεμβάσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επικοινωνιακές κινήσεις, αλλά ως μέρος μιας συνολικής συζήτησης για το πώς πρέπει να λειτουργεί το πολιτικό σύστημα. Στην ίδια λογική, επικαλέστηκε μεταρρυθμίσεις όπως το ΑΣΕΠ, η «Διαύγεια» και το ψηφιακό κράτος, λέγοντας ότι πρόκειται για αλλαγές που ήδη έχουν περιορίσει πρακτικές του παρελθόντος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



