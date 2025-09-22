Μαρινάκης για Ρούτσι: «Κατανοούμε τον πόνο, αλλά δεν παρεμβαίνουμε στη Δικαιοσύνη»

Τη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο αναμένεται να αναδείξει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Παρασκευή, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στην ίδια τοποθέτηση, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην απεργία πείνας του Γιάννη Ρούτσι, πατέρα θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, ο οποίος διαμαρτύρεται στο Σύνταγμα.

«Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη συγκλονίζεται από τον αγώνα ενός πατέρα που έχασε το παιδί του. Έχει κάθε δικαίωμα να υποβάλλει όποιο αίτημα επιθυμεί και είμαστε στο πλευρό του σε ανθρώπινο επίπεδο. Ωστόσο, το αίτημα που θέτει είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης, όπου και μόνο μπορεί να κριθεί», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας πως δεν υπάρχει περίπτωση παρέμβασης από την κυβέρνηση.

Ο κ. Μαρινάκης άφησε αιχμές για πολιτικές δυνάμεις που – όπως είπε – εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο: «Υπάρχουν κόμματα που προσπαθούν να επιβιώσουν πολιτικά εκμεταλλευόμενα τέτοιες τραγωδίες. Δεν είναι δυνατόν να ορίζεται η πολιτική ατζέντα με τέτοιο τρόπο».

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και σε διεθνή ζητήματα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, αλλά και σχολιάζοντας τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν, με αιχμή τα F-35 και τις ελληνοτουρκικές ισορροπίες.

Τέλος, έκανε λόγο για αυξήσεις που θα δουν στην τσέπη τους οι ένστολοι, από τον επόμενο μήνα αλλά και τον Ιανουάριο, μέσω ειδικών μισθολογικών ρυθμίσεων, των γενικών αυξήσεων στο Δημόσιο και των ετήσιων προσαυξήσεων.

