Μαρινάκης για Ρούτσι: «Κατανοούμε τον πόνο, αλλά δεν παρεμβαίνουμε στη Δικαιοσύνη»

Η συγκλονιστική απεργία πείνας του Γιάννη Ρούτσι στο Σύνταγμα βρέθηκε στο επίκεντρο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να απαντά στα αιτήματα και στις πολιτικές αντιδράσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στη Δικαιοσύνη.

Μαρινάκης για Ρούτσι: «Κατανοούμε τον πόνο, αλλά δεν παρεμβαίνουμε στη Δικαιοσύνη»
22 Σεπ. 2025 13:30
Pelop News

Τη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο αναμένεται να αναδείξει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Παρασκευή, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στην ίδια τοποθέτηση, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην απεργία πείνας του Γιάννη Ρούτσι, πατέρα θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, ο οποίος διαμαρτύρεται στο Σύνταγμα.

«Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη συγκλονίζεται από τον αγώνα ενός πατέρα που έχασε το παιδί του. Έχει κάθε δικαίωμα να υποβάλλει όποιο αίτημα επιθυμεί και είμαστε στο πλευρό του σε ανθρώπινο επίπεδο. Ωστόσο, το αίτημα που θέτει είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης, όπου και μόνο μπορεί να κριθεί», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας πως δεν υπάρχει περίπτωση παρέμβασης από την κυβέρνηση.

Ο κ. Μαρινάκης άφησε αιχμές για πολιτικές δυνάμεις που – όπως είπε – εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο: «Υπάρχουν κόμματα που προσπαθούν να επιβιώσουν πολιτικά εκμεταλλευόμενα τέτοιες τραγωδίες. Δεν είναι δυνατόν να ορίζεται η πολιτική ατζέντα με τέτοιο τρόπο».

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και σε διεθνή ζητήματα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, αλλά και σχολιάζοντας τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν, με αιχμή τα F-35 και τις ελληνοτουρκικές ισορροπίες.

Τέλος, έκανε λόγο για αυξήσεις που θα δουν στην τσέπη τους οι ένστολοι, από τον επόμενο μήνα αλλά και τον Ιανουάριο, μέσω ειδικών μισθολογικών ρυθμίσεων, των γενικών αυξήσεων στο Δημόσιο και των ετήσιων προσαυξήσεων.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:30 Ανατολική Αιγιάλεια – Γιώργος Σακελλαρόπουλος: «Ενας Αύγουστος δεν μας σώζει…»
17:26 Αποκάλυψη: Τη σκότωσε γιατί του έκανε διπλή παρατήρηση για την καθαριότητα!
17:12 Πυρκαγιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας
17:03 Η μαρίνα της Πάτρας σε τέλμα: Αδειοδότηση σε εκκρεμότητα, έργα σε καθυστέρηση, νέες καταγγελίες
16:55 Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και το τείχος σιωπής
16:54 Ιταλία: Σαρωτικές πλημμύρες σε Μιλάνο και Τορίνο από υπερχειλίσεις χειμάρρων ΒΙΝΤΕΟ
16:46 Συνελήφθη 36χρονος που κατηγορείται ότι παρενόχλησε ανήλικους την ώρα που έπαιζαν σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη
16:38 Τουρισμός: Αυξήθηκαν κατά 12,5% τα έσοδα στο επτάμηνο 2025
16:30 Σοκαριστικό βίντεο από τον ξυλοδαρμό 15χρονου στην Πάτρα – Ελεύθεροι οι τρεις δράστες
16:19 Κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Χατζηδάκη για τη βελτίωση ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας
16:01 Καλοπιάσματα από τον Πούτιν στον Τραμπ για τα πυρηνικά – Τι δήλωσε
15:51 Τέμπη – Υπόθεση Ρούτσι: Αναρμόδιος δηλώνει ο Άρειος Πάγος για την εκταφή νεκρών
15:32 Όταν η βία των νέων αγγίζει όλη την κοινωνία
15:24 Έρχεται το Olympia Forum VI 7-9 Οκτωβρίου στην Αρχαία Ολυμπία
15:16 Επίθεση του σπιράλ στη δημοτική Αρχή: «Διοικητικά ακέφαλο το Πατρινό Καρναβάλι»
15:08 Η Lidl λανσάρει τη διεθνή καμπάνια «Lidl. Γιατί αξίζει.» με ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ανθρώπους
14:59 Νέα αναβολή στη δίκη του καρδιοχειρουργού για «φακελάκι» – Επικαλέστηκε και πάλι λόγους υγείας
14:58 Αναβολή για τον Μάρτιο του 2026 στη δίκη των 105 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
14:55 Πάτρα: Σφοδρές αντιδράσεις εργαζομένων για το επικείμενο κλείσιμο της Κλινικής Λοιμώξεων στο «Άγιος Ανδρέας»
14:51 Το Welcome to UP 2025 ανεβαίνει στη Γέφυρα, πάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο και ξεναγείται σε Αchaia Clauss
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ