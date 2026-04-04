Μαρινάκης για Σαμαρά: «Αν κάνει κόμμα, θα είναι πολιτικός μας αντίπαλος»

Με προσεκτικά διατυπωμένη αλλά σαφώς αιχμηρή απάντηση σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης τις νέες βολές του Αντώνη Σαμαρά προς την κυβέρνηση, επιλέγοντας αρχικά να κρατήσει χαμηλούς τόνους. «Αποφεύγω την προσωπική αντιπαράθεση», ήταν η πρώτη φράση με την οποία τοποθετήθηκε, επιχειρώντας να διαχωρίσει την πολιτική απάντηση από μια ανοιχτή σύγκρουση με έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε, πάντως, ότι το τοπίο θα αλλάξει εφόσον ο Αντώνης Σαμαράς αποφασίσει να επιστρέψει με δικό του πολιτικό φορέα. Όπως είπε, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο «θα είναι ένας εκ των πολιτικών μας αντιπάλων», ενώ μέχρι τότε παραμένει, όπως σημείωσε, ένας πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρώην πρωθυπουργός, τον οποίο σέβεται για αυτή την ιδιότητα. Με αυτή τη διατύπωση, το Μέγαρο Μαξίμου επιχείρησε να κρατήσει την ισορροπία ανάμεσα στον θεσμικό σεβασμό και στην πολιτική προειδοποίηση.

Στο πιο αιχμηρό μέρος της τοποθέτησής του, ο Παύλος Μαρινάκης άφησε σαφείς υπαινιγμούς για την κριτική που ασκούν πρόσωπα του παλιού πολιτικού συστήματος με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συζήτηση περί ρουσφετιών. Όπως είπε, όσοι υπηρέτησαν επί δεκαετίες το πολιτικό σύστημα οφείλουν να είναι πιο προσεκτικοί όταν μιλούν για τέτοιες συμπεριφορές, προσθέτοντας δηκτικά ότι «αν κάποιοι παλιοί πολιτικοί ανακάλυψαν τα ρουσφέτια το 2026, πάμε όλοι μαζί να ξαναανακαλύψουμε την Αμερική».

Ο ίδιος συνέχισε στο ίδιο πνεύμα, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να διατυπώνεται κρίση για βουλευτές και πρώην υπουργούς πριν ακόμη διαβαστεί η δικογραφία. Με αυτή τη φράση επιχείρησε να απαντήσει όχι μόνο στο περιεχόμενο της κριτικής, αλλά και στον χρόνο που αυτή ασκείται, καθώς η κυβέρνηση επιμένει ότι κάθε υπόθεση πρέπει να εξετάζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία της δικογραφίας και όχι με πολιτικές εντυπώσεις.

Η τοποθέτηση Μαρινάκη δείχνει ότι η κυβέρνηση δεν θέλει, τουλάχιστον προς το παρόν, να μετατρέψει τη σχέση της με τον Αντώνη Σαμαρά σε μετωπική σύγκρουση. Ταυτόχρονα όμως στέλνει και ένα σαφές μήνυμα: όσο ο πρώην πρωθυπουργός κινείται εντός του πεδίου της εσωκομματικής κριτικής αντιμετωπίζεται με θεσμική επιφύλαξη, αλλά από τη στιγμή που θα επιλέξει μια αυτόνομη πολιτική διαδρομή, θα περάσει αυτομάτως στην απέναντι πλευρά του πολιτικού χάρτη.





