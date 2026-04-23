Μαρινάκης για Σκέρτσο: Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, άδικη η στοχοποίησή του

Μήνυμα πλήρους κάλυψης προς τον Άκη Σκέρτσο έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κλείνοντας κάθε σενάριο εσωτερικού ζητήματος στην κυβέρνηση και απορρίπτοντας ανοιχτά την κριτική που διατυπώθηκε εις βάρος του υπουργού Επικρατείας.

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται κανένα θέμα με τον Άκη Σκέρτσο, σημειώνοντας πως δεν αντιλαμβάνεται για ποιο λόγο επιχειρείται, όπως είπε, να στοχοποιηθεί. Η παρέμβασή του ήρθε μετά τις αιχμές που είχαν αφήσει βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων ο Μάκης Βορίδης, ο Γιάννης Οικονόμου και ο Στέλιος Πέτσας.

Διαβάστε επίσης: Μαρινάκης: Κανονικά στα ψηφοδέλτια της ΝΔ οι βουλευτές με άρση ασυλίας

«Ουδέποτε στοχοποίησε βουλευτές»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να βάλει σαφή όρια στη συζήτηση, υποστηρίζοντας πως ο Άκης Σκέρτσος ουδέποτε επιτέθηκε ή στοχοποίησε βουλευτές. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να αποκρούσει την ερμηνεία ότι υπήρξε μομφή ή έστω έμμεση αιχμή από την πλευρά του υπουργού προς κοινοβουλευτικά στελέχη της παράταξης.

Παράλληλα, έδωσε και πολιτική διάσταση στο θέμα, λέγοντας ότι στο επίκεντρο της συζήτησης για τα ρουσφέτια δεν μπορούν να μπαίνουν οι βουλευτές, επιχειρώντας να αποσυνδέσει την κοινοβουλευτική παρέμβαση από τη γενικότερη δυσλειτουργία του κράτους.

Το βάρος στις αδυναμίες του κράτους

Ο Παύλος Μαρινάκης επέμεινε ότι ούτε οι βουλευτές ούτε οι πολίτες μπορούν να χρεώνονται την αναζήτηση λύσεων όταν έρχονται αντιμέτωποι με κενά της δημόσιας διοίκησης. Όπως υποστήριξε, δεν ευθύνεται όποιος μεταφέρει ένα δίκαιο αίτημα ή ένα πραγματικό παράπονο, αλλά το ίδιο το κράτος, το οποίο για χρόνια δεν προχώρησε στις αλλαγές που έπρεπε.

Η τοποθέτηση αυτή είχε ξεκάθαρο στόχο να μεταφέρει την ευθύνη από τα πρόσωπα στους μηχανισμούς του Δημοσίου, παρουσιάζοντας την πίεση που ασκείται πολλές φορές προς πολιτικά πρόσωπα ως συνέπεια των κενών της διοίκησης και όχι ως απόδειξη πολιτικής παθογένειας σε επίπεδο βουλευτών.

Κυβερνητικό σήμα αποκλιμάκωσης

Με τη φράση ότι «δεν υπάρχει κανένα ζήτημα» και ότι «δεν έχει καμία λογική αυτή η συζήτηση», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλησε ουσιαστικά να χαμηλώσει τους τόνους και να βάλει τέλος στη δημόσια συζήτηση που είχε ανοίξει γύρω από τον Άκη Σκέρτσο.

Η παρέμβασή του συνιστά σαφές κυβερνητικό σήμα αποκλιμάκωσης, αλλά και δημόσιας στήριξης, σε μια στιγμή που οι εσωτερικές αιχμές από βουλευτές της ΝΔ είχαν δώσει πολιτική διάσταση στην υπόθεση. Με απλά λόγια, το Μαξίμου δείχνει ότι δεν σκοπεύει να αφήσει να εξελιχθεί σε εσωτερικό μέτωπο μια αντιπαράθεση που θεωρεί αχρείαστη και αδικαιολόγητη.

