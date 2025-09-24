Τι είπε ο Μαρινάκης για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Στην ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη αναφέρθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο Action 24.

Όπως εξήγησε, η συνάντηση ήταν συμφωνημένη, ωστόσο η ανακοίνωση μιας έκτακτης συνόδου του Ντόναλντ Τραμπ με αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, η οποία έγινε γνωστή τελευταία στιγμή, περιόρισε τη διαθεσιμότητα στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού. «Μέσα στην ημέρα δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί κοινή ώρα», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Παράλληλα, επεσήμανε τη διαφορά με την τουρκική πλευρά στην ανακοίνωση προγραμμάτων: «Εμείς πάντοτε ανακοινώνουμε το πλήρες πρόγραμμά μας, η τουρκική πλευρά δεν το κάνει».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να εφαρμόζει ενεργητική πολιτική και να επιδιώκει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Η πολιτική μας είτε αρέσει είτε όχι, “ψηλώνει” τη χώρα».

