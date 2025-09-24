Τι είπε ο Μαρινάκης για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος εξηγεί ότι οι συγκρούσεις προγραμμάτων και η έκτακτη σύνοδος Τραμπ απέτρεψαν την πραγματοποίηση της συνάντησης

Τι είπε ο Μαρινάκης για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν
24 Σεπ. 2025 10:15
Pelop News

Στην ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη αναφέρθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο Action 24.

Όπως εξήγησε, η συνάντηση ήταν συμφωνημένη, ωστόσο η ανακοίνωση μιας έκτακτης συνόδου του Ντόναλντ Τραμπ με αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, η οποία έγινε γνωστή τελευταία στιγμή, περιόρισε τη διαθεσιμότητα στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού. «Μέσα στην ημέρα δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί κοινή ώρα», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Παράλληλα, επεσήμανε τη διαφορά με την τουρκική πλευρά στην ανακοίνωση προγραμμάτων: «Εμείς πάντοτε ανακοινώνουμε το πλήρες πρόγραμμά μας, η τουρκική πλευρά δεν το κάνει».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να εφαρμόζει ενεργητική πολιτική και να επιδιώκει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Η πολιτική μας είτε αρέσει είτε όχι, “ψηλώνει” τη χώρα».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:21 Πάτρα: Αυτοκίνητο έπεσε στις γραμμές του Προαστιακού στην Παναχαϊκή
16:18 Πίσω από τα ρεπορτάζ: Άνθρωποι και καθημερινότητα στους οικισμούς Ρομά
16:16 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Eurobank μέσω του egg – enter grow go
16:08 Στην εναρκτήρια συνδιάσκεψη του έργου «Smart-Hubs» παρευρέθηκε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος,
16:08 Το εκπαιδευτικό ταξίδι έμελλε να είναι το τελευταίο του – Θρήνος για τον 20χρονο δόκιμο στο Blue Star Chios
15:59 Η Νέα Δημοκρατία τιμά τον Διονύση Γκοτσούλια – Εκδήλωση με τη Νίκη Κεραμέως στην Κάτω Αχαΐα
15:54 Συνάντηση Νεκτάριου Φαρμάκη με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια
15:52 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν αδελφοκτόνος
15:43 Στρατιωτική θητεία: Ποιες είναι οι δύο σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση οπλιτών
15:35 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι την Κυριακή στην Πάτρα
15:27 Ναύπακτος: Άνδρας έκλεψε 10 «ΣΚΡΑΤΣ» από πρακτορείο ΟΠΑΠ – Τον έπιασαν όταν προσπάθησε να πληρωθεί
15:19 Τρεις συλλήψεις στην Πάτρα για κατοχή κάνναβης και ηρωίνης
15:10 Ερύμανθος: Σοβαρό τροχαίο με μπετονιέρα στην Εθνική Οδό 111 – Τραυματίας ο οδηγός ΦΩΤΟ
15:08 Εξιχνιάστηκε δύο χρόνια μετά η κλοπή εργαλείων στο Αίγιο
15:00 Μεταμόρφωση Σωτήρος: Η… εικονική πλατεία – «Πνίγονται» από τη σκόνη οι περίοικοι – Αυτοψία της «Π»
14:59 Δρομολογείται ανάκληση διεθνούς προστασίας για 24χρονο Παλαιστίνιο μετά τα βίαια επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας
14:55 ΓΕΕΘΑ: Κλήση υποψηφίων στρατιωτικών ιερέων με ελλιπή δικαιολογητικά, προθεσμία έως 29/9/2025 (23:59)
14:48 Αίγιο: Άνδρας «άνοιξε» αυτοκίνητο για να κλέψει 12 ευρώ!
14:46 Μητσοτάκης-Ζαχαράκη στα Δημόσια Ωνάσεια Περιστερίου: Ανακαινισμένα σχολεία, ψηφιακά εργαλεία και στόχος για 22 μονάδες
14:46 Από το Σπήλαιο των Λιμνών στα Σπήλαια της Ευρώπης: Τέχνη και Προϊστορία, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ