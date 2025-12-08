Μαρινάκης για τα μπλόκα: «Διάλογος χωρίς μαξιμαλισμό και χωρίς να πληρώσει η κοινωνία»

Έκκληση προς τους αγρότες να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις χωρίς αποκλεισμούς που πλήττουν την κοινωνία απηύθυνε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ξεκαθαρίζοντας τη γραμμή της κυβέρνησης για διάλογο με συγκεκριμένους όρους.

08 Δεκ. 2025 13:28
Pelop News

Σαφή μήνυμα ότι ο διάλογος με τους αγρότες πρέπει να συνεχιστεί χωρίς ακραία αιτήματα και χωρίς να επιβαρύνεται η κοινωνία έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τα μπλόκα και τους αποκλεισμούς σε τελωνεία και λιμάνια.

Όπως ανέφερε, ο διάλογος με τον αγροτικό κόσμο πρέπει να συνεχιστεί, αλλά χωρίς «μαξιμαλιστικά αιτήματα» και με συγκεκριμένη εκπροσώπηση. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα για τους αποκλεισμούς δρόμων, τελωνείων και λιμανιών, τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις δεν πρέπει να στρέφουν την κοινωνία απέναντι στους αγρότες.

«Δεν πρέπει να την πληρώσει ο κόσμος. Ειδικά ενόψει των γιορτών, απευθύνω έκκληση να μην υπάρξει ταλαιπωρία», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση κατανοεί τις δυσκολίες του πρωτογενούς τομέα, αλλά η πίεση δεν πρέπει να ασκείται εις βάρος της κοινωνίας.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά σε σχέση με τις κινητοποιήσεις, ο κ. Μαρινάκης απέφυγε κάθε σχολιασμό, λέγοντας πως «τα είπε όλα σήμερα ο Πρωθυπουργός», συνοψίζοντας τη συνολική κυβερνητική στάση.

Όπως υπογράμμισε, η κυβέρνηση έχει απομακρυνθεί οριστικά από την πρακτική του παρελθόντος τύπου «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» και, χρόνο με τον χρόνο, επιχειρεί να κατευθύνει περισσότερα χρήματα σε αυτούς που τα δικαιούνται πραγματικά. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω της μετάβασης σε νέο σύστημα πληρωμών, κάτι που –όπως είπε– δημιούργησε εύλογη ανησυχία στους αγρότες.

Το κεντρικό μήνυμα της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι ότι οι νόμιμοι δικαιούχοι πρέπει να λαμβάνουν περισσότερα, με διαφάνεια και χωρίς τις στρεβλώσεις του παρελθόντος, ενώ η συνεννόηση παραμένει η μόνη οδός για ουσιαστικές λύσεις στον πρωτογενή τομέα.

