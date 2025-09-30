Μαρινάκης για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ: «Τέλος στην εργαλειοποίηση»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε σε σειρά θεμάτων κατά τη συνέντευξή του στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις», από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Τέμπη, μέχρι την ακρίβεια, τις καθυστερήσεις πτήσεων στον αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος και τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις.

Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, ο Μαρινάκης τόνισε ότι «ουδέν σπιθαμή δεν αλλάζει στην κυβερνητική πολιτική» παρά τις συναντήσεις και πρόσθεσε ότι η επικοινωνία με την Τουρκία δεν έχει διακοπεί.

Στην υπόθεση των Τεμπών και της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, χαρακτήρισε τον αγώνα του ιερό, αλλά κατηγόρησε πολιτικούς ότι επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν την κατάσταση για δημοσκοπικά οφέλη, ασκώντας σφοδρή κριτική ειδικά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Κάνουν τα πάντα για να καθυστερήσει η δίκη», σημείωσε.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι η Εξεταστική Επιτροπή αποτελεί ευκαιρία να δοθούν απαντήσεις, ενώ υπογράμμισε ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι κανένα ευρώ δεν θα χαθεί για τους δικαιούχους. «Προφανώς οι μπαταχτσήδες πρέπει να πληρώσουν, αλλά το κράτος οφείλει να προστατεύει τα χρήματα των πολιτών», ανέφερε.

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, ο Μαρινάκης επισήμανε ότι η κυβερνητική πολιτική μετά τη ΔΕΘ έχει ανακτήσει μέρος των μονάδων που είχαν χαθεί, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στο κόστος ζωής, προσθέτοντας ότι οι πολίτες θα δουν τα αποτελέσματα από την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Για τις καθυστερήσεις στον αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος, ανακοίνωσε ότι θα τοποθετηθούν 80 νέοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και τόνισε ότι οι ευθύνες των καθυστερήσεων δεν βαραίνουν την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αλλά πλήττουν τους πολίτες και τους επισκέπτες της χώρας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



