Μαρινάκης για τη δίκη των Τεμπών: «Η αίθουσα έχει πάνω από 400 καθίσματα» – Αιχμές για πολιτικές πιέσεις

Απάντηση στις διαμαρτυρίες που διατυπώνονται για τη χωρητικότητα της αίθουσας όπου διεξάγεται η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη έδωσε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μεταφέροντας -όπως είπε- την εικόνα που έχει λάβει από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, η αίθουσα διαθέτει περισσότερα από 400 καθίσματα και η κατανομή τους προέκυψε έπειτα από υπολογισμό που βασίστηκε στα δεδομένα της ανακριτικής διαδικασίας.

Όπως ανέφερε, υπάρχουν 40 θέσεις για κατηγορούμενους, 276 καθίσματα στο ίδιο επίπεδο με την έδρα και ακόμη 135 στο κάτω επίπεδο για το ακροατήριο, αριθμός που -κατά τον ίδιο- ξεπερνά συνολικά τα 400 καθίσματα. Εξήγησε επίσης ότι κατά την ανάκριση είχαν δηλωθεί 250 συνήγοροι, τονίζοντας πως μένει να φανεί πόσοι τελικά θα νομιμοποιηθούν στην κύρια διαδικασία, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να εμφανίζονται περισσότεροι από ένας δικηγόροι για το ίδιο πρόσωπο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ακόμη ότι οι κατηγορούμενοι είναι 36, ενώ υποστήριξε πως κατά την πρώτη ημέρα προσήλθαν και ορισμένοι δικηγόροι που δεν θα έχουν στη συνέχεια ενεργό ρόλο στην υπόθεση. Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο για πολωτικές πιέσεις με πολιτικά κίνητρα, καλώντας -όπως είπε- όλους να σεβαστούν την πλειονότητα της κοινωνίας αλλά και τους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι ζητούν να μάθουν την αλήθεια για τους ανθρώπους τους.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν ενώ στη Λάρισα συνεχίζονταν οι αντιδράσεις από συνηγόρους και συγγενείς θυμάτων για τις συνθήκες μέσα στην αίθουσα, με βασικό σημείο αιχμής τον συνωστισμό, τη δυσκολία πρόσβασης και συνολικά την καταλληλότητα του χώρου για μια τόσο μεγάλη δίκη. Τα ζητήματα αυτά έχουν ήδη οδηγήσει σε διαδοχικές εντάσεις και διακοπές της διαδικασίας από το πρωί της Δευτέρας.

