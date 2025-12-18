Μαρινάκης για την επίθεση Παππά σε δημοσιογράφο: «Να δώσει απαντήσεις και ο Αλέξης Τσίπρας»

Στο περιστατικό επίθεσης σε βάρος δημοσιογράφου από τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εξαπολύοντας σφοδρή κριτική τόσο προς τον ίδιο όσο και προς την ηγεσία του κόμματος.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι δεν αρκεί μια απλή καταδίκη του γεγονότος, κάνοντας λόγο για «αποκρουστική συμπεριφορά» από έναν εν ενεργεία εκπρόσωπο της χώρας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως σημείωσε, η επίθεση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο περιστατικό, καθώς –κατά τον ίδιο– ο συγκεκριμένος ευρωβουλευτής είχε δώσει και στο παρελθόν δείγματα ανάλογης στάσης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έθεσε ευθέως θέμα πολιτικής ευθύνης, ζητώντας εξηγήσεις από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, όπως ανέφερε, είχε επιλέξει προσωπικά τον Νίκο Παππά για κορυφαίες πολιτικές θέσεις. «Δεν πέρασε από ΑΣΕΠ, ήταν προσωπική επιλογή του κ. Τσίπρα για τον Δήμο Αθηναίων και το Ευρωκοινοβούλιο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «κωμικοτραγική στάση», υποστηρίζοντας ότι η προσπάθεια να εμφανιστεί το κόμμα αιφνιδιασμένο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Σχολιάζοντας ανάρτηση του Νίκου Ζαχαριάδη, που αναφερόταν σε παλαιότερο περιστατικό με τον Λευτέρη Αυγενάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως «δεν είμαστε ίδιοι», υπογραμμίζοντας ότι, όπως είπε, υπάρχουν περισσότερα από δέκα περιστατικά επιθέσεων σε δημοσιογράφους από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι όσοι εμφανίζονται ως υπερασπιστές της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μπορούν να αγνοούν τέτοιες συμπεριφορές, κάνοντας λόγο για πολιτική υποκρισία. Παράλληλα, ξεχώρισε την περίπτωση Αυγενάκη, επισημαίνοντας ότι είχε υποστεί κυρώσεις, ανέλαβε την ευθύνη και ζήτησε συγγνώμη, σε αντίθεση –όπως είπε– με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο χαρακτήρισε «αμετανόητο».

Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι οι συμψηφισμοί δεν βοηθούν, σημειώνοντας πως «ο κατάλογος της υποκρισίας είναι μακρύς και ατελείωτος».

