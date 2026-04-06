Μαρινάκης για το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή: Αναστολή έδρας, επιστροφή με ανασχηματισμό και συζήτηση για μείωση βουλευτών

Διευκρινίσεις για το πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση την πρόταση περί ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μετά το τηλεοπτικό μήνυμα του πρωθυπουργού για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως εξήγησε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, πρόκειται για μια αλλαγή που δεν αφορά το παρόν, αλλά έναν θεσμικό σχεδιασμό με ορίζοντα μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, εφόσον προηγηθεί η απαιτούμενη διαδικασία και διαμορφωθούν οι αναγκαίες πλειοψηφίες.

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβερνητική στόχευση δεν περιγράφει μια οριστική απώλεια της κοινοβουλευτικής έδρας για όποιον βουλευτή επιλέγεται να μετάσχει στην κυβέρνηση, αλλά μια αναστολή της βουλευτικής ιδιότητας για όσο διάστημα θα ασκεί υπουργικά καθήκοντα. Με βάση αυτή τη λογική, ο βουλευτής που γίνεται υπουργός θα αντικαθίσταται στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα, ενώ αν αποχωρήσει από το υπουργικό σχήμα στο πλαίσιο ανασχηματισμού ή άλλης αλλαγής, θα μπορεί να επιστρέψει στη θέση του στη Βουλή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η επισήμανσή του ότι μια τέτοια πρόταση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά, καθώς συνδέεται με ευρύτερη συζήτηση για τον ρόλο του βουλευτή και για τη συνολική αρχιτεκτονική του κοινοβουλευτικού συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ίσως χρειαστεί να ανοίξει και το θέμα της μείωσης του αριθμού των βουλευτών, παρουσιάζοντας το ενδεχόμενο αυτό όχι ως ειλημμένη απόφαση αλλά ως μία από τις σκέψεις που μπορούν να τεθούν στον δημόσιο διάλογο.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η συγκεκριμένη πρόταση δεν αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση ως ένας απλός εκτελεστικός νόμος που μπορεί να προχωρήσει άμεσα, αλλά ως θέμα που εντάσσεται στην ευρύτερη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό σημαίνει ότι για να υλοποιηθεί θα απαιτηθεί η προβλεπόμενη θεσμική διαδικασία και οι αντίστοιχες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, στοιχείο που μεταθέτει τη συζήτηση σε βαθύτερο πολιτικό και θεσμικό επίπεδο.

Οι διευκρινίσεις αυτές ήρθαν να εξειδικεύσουν το περίγραμμα που είχε δώσει λίγο νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του, όταν πρότεινε ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή με αντικατάσταση από τον πρώτο επιλαχόντα και παράλληλη αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή. Η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει την πρόταση ως τμήμα μιας ευρύτερης δέσμης θεσμικών αλλαγών που θα τεθούν στην κρίση της κοινωνίας και θα συνδεθούν πολιτικά με την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Έτσι, το μήνυμα που βγαίνει από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι το ασυμβίβαστο δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως τεχνική αλλαγή στη σύνθεση κυβέρνησης και Βουλής, αλλά ως αφετηρία για μια πιο συνολική συζήτηση γύρω από τη διάκριση ρόλων, τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και τη φυσιογνωμία της επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου.

