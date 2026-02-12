Μαρινάκης για το επεισόδιο με δημοσιογράφο: Διαψεύδει απειλές και απαντά στην αντιπολίτευση

Διευκρινίσεις για το περιστατικό στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί απειλών και σχολιάζοντας την πολιτική αντιπαράθεση που ακολούθησε.

12 Φεβ. 2026 13:20
Pelop News

Σε εκτενή τοποθέτηση προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με το επεισόδιο που σημειώθηκε στην προηγούμενη ενημέρωση πολιτικών συντακτών με τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε απειλή.

Όπως υποστήριξε, η συζήτηση δεν αφορούσε ερώτηση αλλά, κατά την άποψή του, συμπερασματική τοποθέτηση σχετικά με το αν το Λιμενικό Σώμα προχώρησε σε αποτροπή μεταναστών. Τόνισε ότι απάντησε στο ζήτημα, ωστόσο χαρακτήρισε ως παραπλανητική την ερμηνεία ότι δήθεν παραδέχθηκε περιστατικά επαναπροωθήσεων.

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν -κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ- σημείωσε ότι έχει κάθε δικαίωμα, όπως κάθε πολίτης, να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για την προστασία του, χωρίς αυτό να συνιστά απειλή. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η παραποίηση δεδομένων ή η συκοφαντική δυσφήμιση αποτελούν ζητήματα που κρίνονται από τη Δικαιοσύνη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις κατηγορίες περί περιορισμού της δημοσιογραφικής ελευθερίας, υπογραμμίζοντας ότι εδώ και δύο χρόνια απαντά σε ερωτήσεις χωρίς περιορισμούς και μεταφέρει συστηματικά αιτήματα ενημέρωσης προς τα υπουργεία.

Σχολιάζοντας την κριτική της αντιπολίτευσης για τη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί μια «εθνικά υπερήφανη» εξωτερική πολιτική, σημειώνοντας ότι η παρουσία του πρωθυπουργού στην Τουρκία έδωσε, όπως είπε, σαφείς απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα χωρίς υποχωρήσεις.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού η συμμετοχή στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα στην Ουάσιγκτον. Αντίθετα, όπως ανέφερε, έχουν προγραμματιστεί ταξίδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα — με επίσκεψη στο Άμπου Ντάμπι στις 17 Φεβρουαρίου — και στη συνέχεια στην Ινδία, με στάση στο Νέο Δελχί στις 18 και 19 Φεβρουαρίου.

