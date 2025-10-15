Μαρινάκης για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: «Θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών – Καμία διαμαρτυρία, καμία πορεία»

Διευκρινίσεις για την τροπολογία που αφορά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι ο χώρος θα παραμένει αποκλειστικά τόπος τιμής για τους πεσόντες και όχι πεδίο εκδηλώσεων ή διαμαρτυριών.

Μαρινάκης για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: «Θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών - Καμία διαμαρτυρία, καμία πορεία»
15 Οκτ. 2025 12:13
Pelop News

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ξεκαθάρισε ότι, μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας, το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την απόδοση τιμής στους νεκρούς, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα επιτρέπονται πλέον διαδηλώσεις ή συγκεντρώσεις στον χώρο.

«Μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας, το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών. Για τίποτε άλλο. Καμία εκδήλωση διαμαρτυρίας, καμία πορεία, τίποτα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο ζήτημα που προέκυψε με τα ονόματα των θυμάτων από τα Τέμπη που είχαν γραφτεί στο μνημείο, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καμία επιθετική ενέργεια ή διαγραφή, επισημαίνοντας πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει ένταση και να εργαλειοποιηθεί από «γνωστούς-αγνώστους προβοκάτορες».

«Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μια “επιθετική” κίνηση, να πάμε αύριο ή την άλλη βδομάδα να σβήσουμε τα ονόματα, για να έρθουν οι γνωστοί – άγνωστοι “αλληλέγγυοι” που εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι ο σεβασμός προς τους ήρωες του Έθνους και ο σεβασμός προς τα θύματα των εθνικών τραγωδιών δεν συγκρίνονται, τονίζοντας:
«Δεν μπορεί να μπει στο ζύγι ο αυτονόητος σεβασμός και η τιμή στους ήρωές μας με το πένθος για τους νεκρούς ενός τραγικού δυστυχήματος. Και τα δύο είναι αυτονόητα. Δεν πρόκειται η κυβέρνηση να κάνει τη χάρη σε όσους επιδιώκουν την ένταση να τα βάλει στο ζύγι».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 Αντώνης Κουνάβης: «Η κοινωνία έχει άποψη, δεν ποδηγετείται» – Ξανά στη μάχη για τη ΔΕΕΠ Αχαΐας, με μηνύματα ενότητας αλλά και με αιχμές
13:56 Ρόδος: Παλεύει για τη ζωή του το 3χρονο κοριτσάκι που ανασύρθηκε από τον πάτο πισίνας
13:52 Μητσοτάκης από το «Αττικόν»: Σε λειτουργία σύντομα τα πιο σύγχρονα ΤΕΠ της χώρας
13:42 «Γράφουν στην εκκλησία με γερανό»: Τα μηνύματα που ξεσκέπασαν το δίκτυο με τα μπλόκα της Τροχαίας
13:35 Πάτρα: Έκοψε δέντρα στην πλατεία Ελευθερίας και επέστρεψε νύχτα για να ολοκληρώσει τον βανδαλισμό ΦΩΤΟ
13:27 Φοινικούντα: Νέες αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία – Αλληλοκατηγορούνται οι δράστες, θρίλερ με τον ηθικό αυτουργό
13:19 Μετά την εκεχειρία, η Γάζα βυθίζεται στο χάος: Οι φατρίες που αμφισβητούν τη Χαμάς
13:17 Mε την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το 1ο fitness meeting Δυτικής Ελλάδας
13:17 Καλάβρυτα: Κάλεσμα του Εμπορικού Συλλόγου για το νοσοκομείο
13:12 «Κάτω τα χέρια από το Μνημείο όλων μας»: Η Μαρία Καρυστιανού καταγγέλλει “αλαζονική οικειοποίηση” του Αγνώστου Στρατιώτη
13:09 Το Μουσείο Τύπου ανοίγει τις ιστορικές του σελίδες για το Έπος του ’40 στην Πάτρα
13:07 Οι διαιτητές για την πρεμιέρα των ομάδων της Αχαΐας στην Α2 Εθνική
13:00 Πού χάθηκαν οι πινακίδες; Νέες καταγγελίες για τις σημάνσεις των οδών της Πάτρας
12:57 Φάμελλος: «Πιστεύω σε έναν δυνατό και ενωμένο ΣΥΡΙΖΑ – Δεν είμαι αντίπαλος του Αλέξη Τσίπρα»
12:56 Πάτρα – Ξυλοδαρμός Π. Ρηγόπουλου: Μήνυση και από την φύλακα του Αρχαίου Ωδείου στους εισβολείς! ΦΩΤΟ
12:54 Ζυμώσεις για τις εκλογές του ΝΟΠ
12:50 Παλαιόκαστρο: «Μάθετε στον Αλέξανδρο να μην δίνει σημασία» – Σοκάρει η καταγγελία για κακοποίηση 11χρονου σε δημοτικό
12:45 Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €9,355 δισ. στο εννεάμηνο – Στα €6,3 δισ. τα φοροέσοδα τον Σεπτέμβριο
12:41 Δείτε ποιος δήμαρχος της Αχαΐας έχει γράψει σχολικό βιβλίο
12:40 ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Οι Γραμματείες της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ