Μαρινάκης για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: «Θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών – Καμία διαμαρτυρία, καμία πορεία»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ξεκαθάρισε ότι, μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας, το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την απόδοση τιμής στους νεκρούς, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα επιτρέπονται πλέον διαδηλώσεις ή συγκεντρώσεις στον χώρο.

«Μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας, το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών. Για τίποτε άλλο. Καμία εκδήλωση διαμαρτυρίας, καμία πορεία, τίποτα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο ζήτημα που προέκυψε με τα ονόματα των θυμάτων από τα Τέμπη που είχαν γραφτεί στο μνημείο, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καμία επιθετική ενέργεια ή διαγραφή, επισημαίνοντας πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει ένταση και να εργαλειοποιηθεί από «γνωστούς-αγνώστους προβοκάτορες».

«Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε μια “επιθετική” κίνηση, να πάμε αύριο ή την άλλη βδομάδα να σβήσουμε τα ονόματα, για να έρθουν οι γνωστοί – άγνωστοι “αλληλέγγυοι” που εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι ο σεβασμός προς τους ήρωες του Έθνους και ο σεβασμός προς τα θύματα των εθνικών τραγωδιών δεν συγκρίνονται, τονίζοντας:

«Δεν μπορεί να μπει στο ζύγι ο αυτονόητος σεβασμός και η τιμή στους ήρωές μας με το πένθος για τους νεκρούς ενός τραγικού δυστυχήματος. Και τα δύο είναι αυτονόητα. Δεν πρόκειται η κυβέρνηση να κάνει τη χάρη σε όσους επιδιώκουν την ένταση να τα βάλει στο ζύγι».

