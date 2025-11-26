Μαρινάκης για Τσίπρα-Ανδρουλάκη: «Πολιτική με δανεικά από τις επόμενες γενιές»

Σφοδρή επίθεση σε Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος απέκλεισε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς. Ο Μαρινάκης τόνισε ότι η ΝΔ στοχεύει στην αυτοδυναμία το 2027, ενώ κατηγόρησε Τσίπρα και Ανδρουλάκη για «πολιτική με δανεικά από τις επόμενες γενιές».

Για το βιβλίο του Τσίπρα «Η Ιθάκη», ο Μαρινάκης σχολίασε: «Δεν μας κάνει σοφότερους. Αναδεικνύει στοιχεία ενός πρώην πρωθυπουργού, αλλά δεν παράγει αποτέλεσμα για τη ζωή των ανθρώπων». Απέκλεισε ενδεχόμενο νέου κόμματος Τσίπρα, λέγοντας ότι οι δημοσκοπήσεις για τέτοια σχήματα συνήθως ξεκινούν υψηλά και πέφτουν.

Για τον Ανδρουλάκη, δήλωσε: «Μας χωρίζει ιδεολογική άβυσσος. Το ΠΑΣΟΚ έχει αλλάξει. Δεν θα συνέπραττε με Κωνσταντοπούλου, δεν θα μιλούσε για συγκάλυψη στα Τέμπη».

Επικρίνοντας και τους δύο, είπε: «Ο Τσίπρας ρίχνει το πλοίο στα βράχια και κατηγορεί τους συνεργάτες του. Δεν παραδέχεται λάθη, όπως η Novartis. Τσίπρας και Ανδρουλάκης κάνουν πλειοδοσία, ζητούν 2-3 δισ. χωρίς να μεγαλώνουν την πίτα».

Υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική: «Αυξήσαμε μισθούς 28% τα τελευταία 6 χρόνια (11% πραγματικά λόγω πληθωρισμού). Η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, όχι όπως οι κρίσεις Τσίπρα. Με συνετή πολιτική, δίνουμε αντίδοτα χωρίς να χρεώνουμε τις επόμενες γενιές».

Για τις εκλογές: «Στόχος η αυτοδυναμία. Είναι εφικτό, όπως το 2023 που ξεκινήσαμε από 30-31% και φτάσαμε υψηλότερα».

