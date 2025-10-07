Μαρινάκης για Τσίπρα: «Δεν θα συγκριθούμε μαζί του, θα κριθούμε για το έργο μας»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο OPEN, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να μπει σε σύγκριση με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας ταυτόχρονα τις εξελίξεις στην πολιτική επικαιρότητα, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

Όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης, «Δεν έχουμε τόσο χαμηλές προσδοκίες, ούτε τον πήχη τόσο χαμηλά. Το ποτάμι πίσω δεν γυρνά· τώρα θα κριθούμε από το έργο μας και τον απολογισμό μας». Πρόσθεσε ότι η επανεμφάνιση Τσίπρα αφορά τον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν έχει σχέση με το Κέντρο ένας πρωθυπουργός που είχε φέρει τη χώρα 27η στην ανάπτυξη στην Ευρώπη των 27».

Αναφορικά με την πολιτική κριτική που δέχεται η κυβέρνηση, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία επικεντρώνεται στο έργο της και τις επενδύσεις, την πτώση της ενέργειας και την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση, και κυρίως το ΠΑΣΟΚ, ότι «προτιμούν να χτίζουν ανύπαρκτα αφηγήματα συγκάλυψης».

Για την εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση «ουδέποτε αρνήθηκε κανέναν μάρτυρα», ενώ για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι επισήμανε ότι η κυβέρνηση «ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε πατέρα που διεκδικεί δικαιώματα», υπενθυμίζοντας όμως ότι «μόνο η δικαιοσύνη αποφασίζει για τέτοιες υποθέσεις».

Τέλος, επιτέθηκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη στάση της στην υπόθεση Τεμπών, δηλώνοντας ότι «παίζει έναν χυδαίο ρόλο, έχει προσβάλει τη μνήμη ενός νεκρού μηχανοδηγού και επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τον πόνο ενός πατέρα για να καθυστερήσει τη δίκη». Κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι η Δικαιοσύνη «έκανε τη δουλειά της όπως έπρεπε και δεν θα κάνει τη χάρη σε όσους επιδιώκουν να μπλοκάρουν την εξέλιξη της υπόθεσης».

