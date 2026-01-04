Μαρινάκης για Βενεζουέλα: Αναμενόμενη η αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ λόγω σχέσεων με Μαδούρο

Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγορεί ΣΥΡΙΖΑ για σχέσεις με Μαδούρο και ΠΑΣΟΚ για σιωπή σε δικτατορικό καθεστώς

Μαρινάκης για Βενεζουέλα: Αναμενόμενη η αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ λόγω σχέσεων με Μαδούρο
04 Ιαν. 2026 10:28
Pelop News

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, χαρακτηρίζοντας «αναμενόμενη» τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ λόγω των «διαχρονικών σχέσεών του με το καθεστώς Μαδούρο».

Μητσοτάκης για Βενεζουέλα: Το τέλος Μαδούρο φέρνει ελπίδα

Σε δήλωσή του την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «η ρηχότητα και οι ιδεοληψίες φαίνεται να κυριαρχούν έναντι της υπευθυνότητας που απαιτούν οι περιστάσεις» από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην ανακοίνωση του αρμόδιου τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι δεν περιείχε «ούτε μία λέξη» για τον δικτατορικό χαρακτήρα του καθεστώτος Μαδούρο – χαρακτηρισμό που, όπως είπε, υιοθετεί το σύνολο των Ευρωπαίων ηγετών και αξιωματούχων.

Η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου έρχεται σε συνέχεια των εξελίξεων στη Βενεζουέλα, όπου ο Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη από αμερικανικές δυνάμεις και μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης στη Νέα Υόρκη, με την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες να αναλαμβάνει προσωρινά την προεδρία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:31 Blackout στις συχνότητες ελέγχου πτήσεων: Τι λέει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
12:24 Βενεζουέλα και πετρέλαιο: Οι διεθνείς επιπτώσεις στις τιμές και ο ρόλος του ΟΠΕΚ
12:14 Αποκαλύψεις για τον νεκρό πυροσβέστη: Στο επίκεντρο το ενδεχόμενο αυτοχειρίας
12:06 Μαράια Κάρεϊ: Η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» αποχαιρετά τις γιορτές ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Τσερεντζούλιας στην «Π»: «Κοινά και αθλητισμός είναι διαρκής αγώνας»
11:53 Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις δηλώσεις Μαρινάκη
11:42 ΣΥΡΙΖΑ: «Αδιανόητη» η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
11:33 Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Μόλις 8 ταυτοποιημένα θύματα, αγωνία για την 15χρονη Αλίκη – Ποινική έρευνα για κατασκευαστική αμέλεια και πυρασφάλεια
11:27 «Πάγωσαν» οι πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια: Σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στο FIR Αθηνών
11:24 Οι δύο θρύλοι της Παναχαϊκής που δεν θα ξεχαστούν
11:15 Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν, ποιες Κυριακές θα είναι ανοικτά τα καταστήματα – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές
11:07 Ντέλσι Ροντρίγκες: Ποια είναι η «τίγρης» που ανέλαβε το τιμόνι της Βενεζουέλας
11:00 Πατρινός ιερέας σε συνέδριο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη
10:50 Οι διεθνείς αντιδράσεις για την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο
10:42 Τσίπρας για Βενεζουέλα: Το Διεθνές Δίκαιο αντικαταστάθηκε από το δίκαιο του ισχυρού
10:35 Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι Τζε-Μιούνγκ στο Πεκίνο: Τετραήμερη επίσκεψη και δεύτερη συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ σε δύο μήνες
10:28 Μαρινάκης για Βενεζουέλα: Αναμενόμενη η αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ λόγω σχέσεων με Μαδούρο
10:20 Δυτική Ελλάδα: Λαμπρές εκδηλώσεις για τα Θεοφάνεια, πού θα παραστούν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας
10:13 Πυρκαγιά τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη: Ολοσχερής καταστροφή σε κατάστημα περιποίησης νυχιών
10:05 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ