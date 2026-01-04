Μαρινάκης για Βενεζουέλα: Αναμενόμενη η αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ λόγω σχέσεων με Μαδούρο

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, χαρακτηρίζοντας «αναμενόμενη» τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ λόγω των «διαχρονικών σχέσεών του με το καθεστώς Μαδούρο».

Μητσοτάκης για Βενεζουέλα: Το τέλος Μαδούρο φέρνει ελπίδα

Σε δήλωσή του την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «η ρηχότητα και οι ιδεοληψίες φαίνεται να κυριαρχούν έναντι της υπευθυνότητας που απαιτούν οι περιστάσεις» από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην ανακοίνωση του αρμόδιου τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι δεν περιείχε «ούτε μία λέξη» για τον δικτατορικό χαρακτήρα του καθεστώτος Μαδούρο – χαρακτηρισμό που, όπως είπε, υιοθετεί το σύνολο των Ευρωπαίων ηγετών και αξιωματούχων.

Η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου έρχεται σε συνέχεια των εξελίξεων στη Βενεζουέλα, όπου ο Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη από αμερικανικές δυνάμεις και μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης στη Νέα Υόρκη, με την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες να αναλαμβάνει προσωρινά την προεδρία.

