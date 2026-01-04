Μητσοτάκης για Βενεζουέλα: Το τέλος Μαδούρο φέρνει ελπίδα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχολιάζει εξελίξεις Βενεζουέλα.

Μητσοτάκης για Βενεζουέλα: Το τέλος Μαδούρο φέρνει ελπίδα
04 Ιαν. 2026 9:53
Pelop News

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε για τις δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα, χαρακτηρίζοντας το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο ως «βάναυση και καταπιεστική δικτατορία» που προκάλεσε ανυπολόγιστο πόνο στον λαό της χώρας. Σε ανάρτησή του στα αγγλικά, που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι το τέλος του καθεστώτος ανοίγει νέες προοπτικές ελπίδας για τη Βενεζουέλα.

Διαβάστε επίσης: Αγωνία για την επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα: Υπό κράτηση σε φυλακή στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρωθυπουργός απέφυγε να σχολιάσει τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών, επισημαίνοντας ότι η άμεση προτεραιότητα είναι η εξασφάλιση μιας ειρηνικής και γρήγορης μετάβασης σε μια νέα κυβέρνηση που θα είναι συμπεριληπτική και θα διαθέτει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα δεσμεύεται να συνεργαστεί στενά με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη διαφύλαξης της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών που διαμένουν στη Βενεζουέλα, με την κυβέρνηση να παραμένει σε επαγρύπνηση για την προστασία τους εν μέσω της ρευστής κατάστασης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:31 Blackout στις συχνότητες ελέγχου πτήσεων: Τι λέει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
12:24 Βενεζουέλα και πετρέλαιο: Οι διεθνείς επιπτώσεις στις τιμές και ο ρόλος του ΟΠΕΚ
12:14 Αποκαλύψεις για τον νεκρό πυροσβέστη: Στο επίκεντρο το ενδεχόμενο αυτοχειρίας
12:06 Μαράια Κάρεϊ: Η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» αποχαιρετά τις γιορτές ΒΙΝΤΕΟ
12:00 Τσερεντζούλιας στην «Π»: «Κοινά και αθλητισμός είναι διαρκής αγώνας»
11:53 Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στις δηλώσεις Μαρινάκη
11:42 ΣΥΡΙΖΑ: «Αδιανόητη» η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
11:33 Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Μόλις 8 ταυτοποιημένα θύματα, αγωνία για την 15χρονη Αλίκη – Ποινική έρευνα για κατασκευαστική αμέλεια και πυρασφάλεια
11:27 «Πάγωσαν» οι πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια: Σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στο FIR Αθηνών
11:24 Οι δύο θρύλοι της Παναχαϊκής που δεν θα ξεχαστούν
11:15 Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν, ποιες Κυριακές θα είναι ανοικτά τα καταστήματα – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές
11:07 Ντέλσι Ροντρίγκες: Ποια είναι η «τίγρης» που ανέλαβε το τιμόνι της Βενεζουέλας
11:00 Πατρινός ιερέας σε συνέδριο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη
10:50 Οι διεθνείς αντιδράσεις για την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο
10:42 Τσίπρας για Βενεζουέλα: Το Διεθνές Δίκαιο αντικαταστάθηκε από το δίκαιο του ισχυρού
10:35 Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι Τζε-Μιούνγκ στο Πεκίνο: Τετραήμερη επίσκεψη και δεύτερη συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ σε δύο μήνες
10:28 Μαρινάκης για Βενεζουέλα: Αναμενόμενη η αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ λόγω σχέσεων με Μαδούρο
10:20 Δυτική Ελλάδα: Λαμπρές εκδηλώσεις για τα Θεοφάνεια, πού θα παραστούν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας
10:13 Πυρκαγιά τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη: Ολοσχερής καταστροφή σε κατάστημα περιποίησης νυχιών
10:05 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ