Μητσοτάκης για Βενεζουέλα: Το τέλος Μαδούρο φέρνει ελπίδα

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε για τις δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα, χαρακτηρίζοντας το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο ως «βάναυση και καταπιεστική δικτατορία» που προκάλεσε ανυπολόγιστο πόνο στον λαό της χώρας. Σε ανάρτησή του στα αγγλικά, που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι το τέλος του καθεστώτος ανοίγει νέες προοπτικές ελπίδας για τη Βενεζουέλα.

Ο πρωθυπουργός απέφυγε να σχολιάσει τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών, επισημαίνοντας ότι η άμεση προτεραιότητα είναι η εξασφάλιση μιας ειρηνικής και γρήγορης μετάβασης σε μια νέα κυβέρνηση που θα είναι συμπεριληπτική και θα διαθέτει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα δεσμεύεται να συνεργαστεί στενά με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη διαφύλαξης της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών που διαμένουν στη Βενεζουέλα, με την κυβέρνηση να παραμένει σε επαγρύπνηση για την προστασία τους εν μέσω της ρευστής κατάστασης.

