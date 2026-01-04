Αγωνία για την επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα: Υπό κράτηση σε φυλακή στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Ο Νικολάς Μαδούρο μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης στη Νέα Υόρκη μετά τη σύλληψή του από αμερικανικές δυνάμεις στη Βενεζουέλα, προκαλώντας έντονες πολιτικές εξελίξεις και διεθνείς αντιδράσεις.

Οι διεθνείς αντιδράσεις για την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο

Το σύνταγμα της Βενεζουέλας ορίζει ότι σε περίπτωση προσωρινής ή απόλυτης απουσίας του προέδρου, ο αντιπρόεδρος πρέπει να τον αντικαταστήσει.

Ο Μαδούρο αντιμετωπίζει κατηγορίες που είχαν απαγγελθεί ήδη από το 2020, μεταξύ των οποίων ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης στις ΗΠΑ και παράνομη διακίνηση όπλων. Νέες εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον βενεζουελανό ηγέτη με χειροπέδες κατά την αποβίβασή του από αεροσκάφος και τη μεταφορά του υπό συνοδεία πρακτόρων.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας, με απόφασή του που ανακοινώθηκε αργά το Σάββατο (τοπική ώρα), έκρινε ότι ο Μαδούρο τελεί σε «ουσιαστική και προσωρινή αδυναμία» να ασκήσει τα καθήκοντά του και όρισε την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες να αναλάβει προσωρινά όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του προέδρου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του συντάγματος της χώρας, προκειμένου να διασφαλιστεί η διοικητική συνέχεια και η άμυνα της Βολιβαριανής Δημοκρατίας.

ΗΠΑ: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε το κατηγορητήριο κατά του Μαδούρο

Η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες ανέλαβε τα προεδρικά καθήκοντα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο της χώρας για μεταβατική περίοδο.

Η απόφαση ανακοινώθηκε αργά το Σάββατο (τοπική ώρα, ξημερώματα Κυριακής στην Ελλάδα) αφού ο Νικολάς Μαδούρο βρίσκεται σε «ουσιαστική και προσωρινή αδυναμία να ασκήσει τα καθήκοντά του».

Η Ροντρίγκες θα «αναλάβει και θα ασκήσει, ως αναπληρώτρια πρόεδρος, όλες τις εξουσίες, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από το αξίωμα του προέδρου της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, προκειμένου να διασφαλιστεί η διοικητική συνέχεια και η ολοκληρωμένη άμυνα της χώρας», σύμφωνα με την εντολή, την οποία διάβασε η δικαστής Τάνια Ντ’Αμέλιο σε συνεδρίαση που μεταδόθηκε από τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό VTV.

Τραμπ: «Ο Μαδούρο θα λογοδοτήσει και θα τιμωρηθεί – Θα μείνουμε στον έλεγχο μέχρι τη δημοκρατική διαδοχή»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση «καταπληκτική» και «σαν τηλεοπτικό σόου», αποκαλύπτοντας ότι παρακολουθούσε τις εξελίξεις ζωντανά από το Mar-a-Lago. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν στον έλεγχο της Βενεζουέλας μέχρι να υπάρξει «δημοκρατική διαδοχή» και προειδοποίησε ότι είναι έτοιμες για νέες ενέργειες εάν χρειαστεί. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε πιθανή βοήθεια προς τον κουβανικό λαό και άφησε αιχμές προς την κυβέρνηση της Αβάνας. Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ανάρτηση με φωτογραφία του Τραμπ και το ακρωνύμιο «FAFO» («Fuck Around and Find Out»), συνοδευόμενο από το μήνυμα «δεν παίζουμε».

Η Κίνα ζήτησε την άμεση απελευθέρωση του Μαδούρο και της συζύγου του, χαρακτηρίζοντας τη σύλληψη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και καλώντας τις ΗΠΑ να διευθετήσουν την κατάσταση μέσω διαλόγου. Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ κάλεσε τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να συσπειρωθούν απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε «απαγωγή» και «στρατιωτική επίθεση» από την Ουάσινγκτον, ενώ χιλιάδες συγκεντρώθηκαν σε διαδήλωση στην Αβάνα για να καταγγείλουν την ενέργεια.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ προχώρησε στην άρση των περιορισμών που είχε επιβάλει στον εναέριο χώρο της Καραϊβικής από τα μεσάνυχτα της Ανατολικής Ακτής, επιτρέποντας την επανεκκίνηση των πτήσεων. Δεν υπήρξε αντίστοιχη ανακοίνωση για τον εναέριο χώρο πάνω από τη Βενεζουέλα.

Η κατάσταση στη χώρα παραμένει ρευστή, με τις πολιτικές εξελίξεις και τις διεθνείς αντιδράσεις να εξελίσσονται ραγδαία.

